XV Municipio, scatta la "fase 2" della pulizia meccanizzata delle strade

Giornate dedicate con appuntamenti fissi ogni mese, segnaletica per gli automobilisti ed un potenziamento generale del servizio. Scatterà il 19 settembre la “fase 2” del nuovo piano di decoro e spazzamento meccanizzato nei quartieri del XV municipio. Un progetto, partito a fine giugno 2022, che ha suscitato molte polemiche, specialmente per le numerose multe elevate agli automobilisti distratti ed indisciplinati. Dall’altra parte, molti cittadini, al netto di alcuni disagi, sono rimasti soddisfatti delle pulizie effettuate. Per questo, già a luglio, si parlava dell’avvio di una seconda fase.

Pulizia meccanizzata: come funziona

Il progetto prevede la chiusura delle strade interessate dall’intervento, per permettere ad operatori ama ed alle tre spazzatrici interessate di pulire a fondo. Un intervento, come detto, che richiede la collaborazione dei cittadini, chiamati a spostare le loro automobili

Multe a raffica

Nel corso dei mesi di sperimentazione, i vigili urbani hanno elevato decine e decine di multe nei confronti di chi, nonostante la cartellonistica, non aveva spostato l’automobile. Ne sono una testimonianza le150 contravvenzioni elevate su via Francesco Saverio Nitti il 18 luglio o le multe per i residenti di via di Città della Pieve, al Fleming. Diverse persone multate avevano lamentato, dal canto loro, una scarsa informazione da parte del municipio.

Marcello Ribera, assessore all’ambiente nel XV Municipio, aveva anticipato a RomaToday le novità della seconda fase. Oltre alle strade oggetto della prima sperimentazione, ne verranno aggiunte molte altre. Gradualmente, si provvederà ad installare la segnaletica fissa con gli appositi avvisi riguardo la programmazione degli interventi almeno fino a dicembre.

Le novità verranno presentate alla cittadinanza mercoledì 14 settembre alle 11.00, nella sala del consiglio del Municipio XV di Via Flaminia 872 durante una conferenza stampa aperta al pubblico. “Un lavoro – ha scritto in una nota il presidente del quindicesimo, Daniele Torquati - iniziato a luglio e che andrà a regime dall’inizio del prossimo anno ma che già in questi mesi ci ha permesso di avviare un’importante rimodulazione e integrazione del sistema di lavaggio e pulizia delle strade e dei marciapiedi del quadrante nord. Tra i primi in tutta la città, il Municipio XV potrà finalmente fare affidamento su una calendarizzazione definita in grado di garantire, con le risorse già in campo e senza spese ulteriori, maggior decoro e migliore pulizia delle nostre strade”.