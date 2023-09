Roma nord sprofonda: si apre voragine a viale Cortina d'Ampezzo

Un guasto alla condotta idrica, l’asfalto che cede dopo le sollecitazioni e l’ennesima voragine che costringe i romani prima a rimanere con i rubinetti a secco poi a dover fare i conti con una strada chiusa e le modifiche alla viabilità. Succede in viale Cortina d’Ampezzo dove nella giornata del 30 agosto si è aperta una grossa buca proprio all’incrocio con via Courmayeur.

Voragine in viale Cortina d'Ampezzo

Immediato l’intervento delle squadre Acea che hanno riparato il guasto e ripristinato il servizio idrico in tutta la zona. Resta però ancora chiuso al transito il tratto tra via Brunico e via Courmayeur, con viabilità consentita esclusivamente ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Ieri sono andate avanti per tutta la giornata le operazioni di riempimento della voragine. Terminati bisognerà procedere al ripristino del manto stradale “per poi riaprire la strada non appena si saranno concluse tutte le operazioni”, hanno fatto sapere il presidente del Municipio XV e il suo vice Daniele Torquati e Alessandro Cozza. L’amministrazione è ottimista: quel tratto di strada, a quanto apprende RomaToday, potrebbe essere riaperto già nella giornata di oggi. Lo sperano i residenti che parlano di situazione traffico "drammatica" per entrare e uscire dal consorzio.

Deviata la linea bus 446

Intanto resta deviata la linea bus 446. In direzione piazza Antonio Mancini.. Dalla rotatoria di Via Pieve di Cadore, percorre via Pieve di Cadore, via Mario Fani, via Trionfale, via Igea, via Walter Rossi, via della Camilluccia e piazza dei Giuochi Delfici. In direzione circonvallazione Cornelia: da piazza dei Giuochi Delfici, via della Camilluccia, via Stresa, via Mario Fani e via Pieve di Cadore. Temporaneamente sospese le fermate sul tratto interessato dalla voragine e dal cantiere per la riparazione.