Vinoforum a Tor di Quinto, il Municipio teme traffico nel caos: “Utilizzate le navette gratuite”

Roma nord fa spazio al gusto. Tutto pronto per la 18esima edizione di Vinòforum che si svolgerà dal 10 al 19 settembre al Parco di Tor di Quinto. Una manifestazione enogastronomica in grado di attirare migliaia di appassionati tanto che il Municipio XV teme la congestione del traffico sull’asse della Flaminia. Si perchè il parco di via delle Fornaci di Tor di Quinto è a due passi da Ponte Milvio, su una delle direttrici principali che dal centro portano fuori città: percorsa ogni giorno da migliaia di persone che abitano nei quartieri della periferia nord o nei comuni appena a ridosso di Roma. Oltre al parco numerose le attività di ristorazione e i centri sportivi in zona Tor di Quinto.

Vinoforum a Tor di Quinto, il Municipio XV: "Utilizzate le navette gratuite"

Da qui l’appello del Municipio XV per evitare il caos. “Oggi prenderà il via la diciottesima edizione della manifestazione Vinòforum che si svolgerà, come nelle ultime due edizioni, nel Parco di Tor di Quinto, splendida area verde del Municipio Roma XV nonché un’eccellenza, in termini di gestione, tra i Punti Verde Qualità attivi a Roma. Per mitigare il più possibile ripercussioni sulla viabilità, in particolare in via Fornaci di Tor di Quinto, dove insistono, oltre al Parco, diversi ed importanti centri sportivi frequentati da tantissimi atleti, soprattutto giovani e giovanissimi, sono stati predisposti dagli organizzatori servizi di navetta. Preghiamo pertanto tutti i cittadini che vorranno partecipare a questa storica e importante manifestazione, di non recarsi presso il Parco di Tor di Quinto con il proprio veicolo ma di parcheggiare nelle aree individuate ed utilizzare il servizio navetta” - l’invito del minisindaco Stefano Simonelli.

Navette gratuite e parcheggi per il Vinoforum

Tre le aree di parcheggio esterne al parco e dislocate in viale di Tor di Quinto e in prossimità delle stazioni Ferroviarie di Grottarossa e Saxa Rubra. Parcheggio 1 a viale di Tor di Quinto, 57: navetta gratuita ogni 15’ dalle ore 18:30. Chiusura parcheggio: dalla domenica al giovedì ore 00:30. Venerdì e sabato ore 01:30. Parcheggio 2 in via della Stazione di Grottarossa (fronte deposito Atac e stazione ferroviaria di Grottarossa): navetta gratuita ogni 15’ dalle ore 18:30. Ultima corsa: dalla domenica al giovedì ore 23:30. Venerdì e sabato ore 00:30. Parcheggio 3 in viale Maurizio Barenson (parcheggio pubblico adiacente alla Stazione Ferroviaria di Saxa Rubra): navetta gratuita ogni 15’ dalle ore 18:30. Ultima corsa: dalla domenica al giovedì ore 23:30. Venerdì e sabato ore 00:30.