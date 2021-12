Vigna Clara, la scalinata che porta a scuola al buio: “Pericolo per sicurezza famiglie”

E’ buio pesto sulla scalinata di Vigna Clara che porta verso la scuola Zandonai. Basta il calar del sole perchè sulla gradinata che unisce via della Camilluccia e via Riccardo Zandonai scenda l’oscurità totale.

Vigna Clara, la scalinata che porta a scuola al buio

Eppure quel passaggio per i residenti della zona è nevralgico, permette di risparmiare tempo e chilometri in macchina connettendo direttamente le due zone. Ad usufruirne soprattutto le famiglie che portano i loro figli dalla Camiluccia alla Zandonai, o viceversa da Vigna Clara alla scuola privata appena in cima alla scalinata.

La richiesta dei Cittadini Attivi: “Municipio XV finanzi luci per scalinata”

Un passaggio per il quale sono in molti a reclamare un po’ di illuminazione. “L’assenza totale di luci - denunciano dall’Associazione Cittadini Attivi del Municipio XV - è un rischio per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini”. La richiesta inoltrata al governo del Quindicesimo è quella di provvedere all’installazione di idonea illuminazione: o lampade a parete lungo tutto il tratto della gradinata o pali a doppia lampada nel cortile della Zandonai proprio al confine. L’Associazione, presieduta dall’ex minisindaco Stefano Simonelli, ha altresì richiesto di affrontare quanto prima la questione in commissione Lavori Pubblici “promuovendo ogni azione utile affinché possa essere previsto, sul bilancio Municipale, apposito finanziamento diretto alla realizzazione di idoneo impianto di illuminazione pubblica a servizio della scalinata”.