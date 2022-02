Vigna Clara, conduttura da sostituire: lavori fino a maggio

Lavori sulle condutture di Vigna Clara. A partire da lunedì 14 febbraio nel quartiere di Roma nord saranno avviati importanti interventi Acea su via Luigi Bodio, arteria che congiunge via Cassia a Corso di Francia, riguardanti la sostituzione della conduttura principale e il rifacimento di tutti gli allacci delle abitazioni. “Operazioni che, vista la complessità, termineranno a metà maggio” - hanno fatto sapere il minisindaco del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.

Lavori Acea sulle condutture di Vigna Clara

La prima fase dei lavori interesserà il tratto tra via Cassia e via Giustino Fortunato dove da oggi, giovedì 10 febbraio, fino a mercoledì 23 vigerà una disciplina di traffico provvisoria.

Nel tratto interessato dai lavori è previsto il divieto di sosta h24 con rimozione su ambo i lati. E’ inoltre vietato il transito eccetto mezzi di soccorso e traffico locale. Il limite di velocità in prossimità del cantiere è di 30 km/h.

“Seppur non di nostra diretta competenza, monitoreremo le attività anche al fine di ridurre il più possibile i disagi alla cittadinanza” - hanno aggiunto Torquati e Chirizzi.

Vigna Clara, quartiere “colabrodo”

Un intervento importante in un quartiere in cui più volte le condutture hanno dato segno di cedimento, in particolare quelle di via di Vigna Stelluti, con la strada dello shopping di Roma nord più volte rimasta ostaggio di voragini, transenne e cantieri. Disagi per negozianti e residenti.