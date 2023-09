Si rompe tubatura e allaga la strada. Traffico impazzito a Roma nord

Traffico da bollino rosso a Roma nord dove la rottura di una conduttura idrica ha comportato la chiusura di via Vilfredo Pareto. Strada allagata e transenne per consentire l’intervento delle squadre di Acea e dei tecnici. Prima delle otto di questa mattina, lunedì 25 settembre, l'acqua ha invaso la carreggiata costringendo gli automobilisti a procedere a passo d'uomo. Viabilità in tilt in tutta la zona, code infinite sulla Cassia antica.

Chiusa via Vilfredo Pareto

Via Vilfredo Pareto connette infatti via Cassia a via Flaminia connettendo i quadranti di Cortina d’Ampezzo, Camilluccia, Vigna Clara e Corso Francia. In seguito al guasto sulla tubatura la strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via Cassia e via Giovanni Fabbroni.

“C’è una perdita idrica che interessa una condotta del 200 e che corre in modo longitudinale” ha spiegato a RomaToday l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Gina Chirizzi. “Un guasto di portata enorme per questo è stato necessario chiudere la strada”. Al momento il flusso idrico non risulta interrotto, ma i lavori andranno avanti anche nei prossimi giorni. “Probabilmente via Vilfredo Pareto resterà chiusa almeno fino a sabato, c’è da riparare la perdita e ripristinare il manto stradale. Stiamo facendo il possibile - ha sottolineato Chirizzi - per risolvere”.