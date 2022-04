Tra scuole e parco niente strisce pedonali: “Pedoni a rischio investimento”

Un “punto cieco” proprio tra scuole e parco pubblico che “mette a serio rischio investimento i pedoni”. E’ la denuncia del consigliere di Forza Italia, Stefano Peschiaroli, sulla mancanza di strisce pedonali tra via Vilfredo Pareto e via Cassia, ai piedi del quartiere Vigna Clara.

Ai piedi di Vigna Clara “pedoni a rischio investimento”

Un tratto, altamente trafficato perchè di connessione tra tre quadranti del territorio, dove però i cittadini che si muovono a piedi non sanno dove attraversare se non nel bel mezzo del rettilineo sfruttando il momento di minor afflusso e la gentilezza di qualche automobilista disposto a fermarsi per farli passare nonostante l’assenza di un regolare attraversamento.

Eppure li le strisce pedonali sarebbero davvero indispensabili visto che li intorno sorgono un istituto privato con elementari, medie e liceo frequentato da 1200 alunni; un parco pubblico e pure un noto locale.

Strisce pedonali inesistenti tra Cassia e via Pareto

Da qui la richiesta ai vertici politici del Municipio XV di attivarsi con Polizia Locale di Roma Capitale e uffici tecnici “al fine di predisporre un'adeguata segnaletica verticale e orizzontale di attraversamento su via Vilfredo Pareto nei pressi dell'intersezione con via Cassia”, nonché prevedere la realizzazione di marciapiedi fino all'intersezione con via Cassia-via di Villa Lauchli, “il tutto per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza per i cittadini, a piedi o motorizzati, in transito nell'area”.

Più sicurezza anche per Corso Francia

E a Roma nord c’è un monito per garantire maggior sicurezza stradale anche per Corso Francia, poco distante da dove due anni fa sono morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli e ieri è deceduto, in seguito ad un tragico incidente in sella alla sua moto, il 19enne Leonardo Lamma. Mentre un gruppo di urbanisti, attraverso un percorso di co-progettazione vuole ripensare il pericoloso vialone di Roma nord, da Italia Viva del Municipio XV arriva la richiesta di prevedere delle strisce pedonali all’intersezione con via Bartolomeo Gosio. Un angolo “cieco” tra fast food, fermate dell’autobus e attività commerciali sul versante del Fleming per il quale “è necessario - scrivono i consiglieri Massimiliano Petrassi e Elisamarzia Vitaliano - il potenziamento dell’illuminazione, il controllo delle alberature e la congruità della segnaletica orizzontale e verticale”.