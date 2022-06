Linea Vigna Clara - Valle Aurelia, gli utenti vogliono più collegamenti e parcheggi

Quanto cambierà la vita dei pendolari l’apertura della stazione di Vigna Clara? È la domanda che Moovit, l’applicazione che fornisce informazioni per la pianificazione degli spostamenti nelle grandi aree urbane tramite il trasporto pubblico di linea e non di linea, ha sottoposto ai suoi utenti. In un sondaggio effettuato circa un mese prima della riapertura della linea Vigna Clara – Valle Aurelia avvenuta il 13 giugno, sono emersi dati interessanti in merito all’apprezzamento dell’utenza riguardo questo nuovo servizio.

Apertura stazione Vigna Clara, la metà delle persone non ne sapeva nulla

A metà maggio, solo il 42,6% delle persone che hanno partecipato al sondaggio sapeva della riapertura dopo 32 anni di attesa, esattamente dai Mondiali di calcio del 1990. Nel questionario veniva poi chiesto se l’apertura della stazione Vigna Clara avrebbe cambiato le abitudini di spostamento e mobilità. Il 28,1% ha risposto di sì, ma occasionalmente, e la stessa percentuale ha invece detto di voler aspettare l’apertura per decidere. Il 25,5% ha risposto che continuerà a spostarsi come si è sempre spostato e il 18,3, quindi quasi un utente su cinque, ha detto che l’apertura di Vigna Clara cambierà radicalmente le abitudini di spostamento.

Linea Vigna Clara – Valle Aurelia, fondamentale il collegamento con la metro A

La stazione di Vigna Clara rappresenta un tassello importante nell’ottica della completa realizzazione dell’anello ferroviario di Roma. Per gli utenti, nello specifico il 36,8%, il treno che parte e arriva da e per Vigna Clara è utile perché collega Valle Aurelia alla metro A. il 14,6% ritiene il treno utile perché collega la zona con la linea metro B a Ostiense mentre l’11,4% apprezza il servizio per poter arrivare prima ad utilizzare la linea FL3 da e per Viterbo. Se il 16,8% vede di buon occhio la linea per poter arrivare in un’altra stazione e proseguire su altri mezzi, il 20,5% è convinto che non sa utile un treno di Vigna Clara.

Stazione Vigna Clara, chiesti più collegamenti e parcheggi

Prima della riapertura di Vigna Clara cittadini e pendolari avevano evidenziato alcune criticità inerenti all’attivazione della linea. Nel sondaggio effettuato da Moovit agli utenti è stato chiesto proprio cosa manchi al trasporto pubblico locale per essere ancora più efficiente. Il 38,1% ha espresso la necessità di maggiori collegamenti con la stazione di Vigna Clara tramite navette circolari che operino nei quartieri limitrofi allo scalo. Sotto i riflettori anche il parcheggio di piazza Diodati, visto che il 25% vorrebbe un numero maggiore di posti auto.