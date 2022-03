La stazione Vigna Clara verso l’apertura: come (e quando) cambierà l'intera area

Il mercato Flaminio Nuovo resta dov’è, almeno fino al 2024. Il Campidoglio ha annunciato l’apertura della stazione Vigna Clara “entro marzo” di quest’anno, ma Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’area, dovrà per il momento rinunciare a fare di piazza Diodati un piazzale adibito unicamente alla sosta. Le auto dei pendolari, proprio come accade oggi, dovranno spartirsi lo spazio con i banchi del mercato rionale del Fleming.

Il mercato di Piazza Diodati resta dov’è

Troppo lunghe e complicate le procedure per spostare gli operatori sul terreno in fondo a via Monterosi prima dell’imminente riattivazione della tratta verso Valle Aurelia: servirebbe infatti l’approvazione di una variante urbanistica, così il Municipio XV vuole l’accordo con RFI per rimandare il trasferimento del mercato. Lo ha messo nero su bianco il documento approvato nella scorsa seduta dal parlamentino di Roma nord.

La riqualificazione intorno a stazione Vigna Clara

Nella proposta di risoluzione, oltre alla richiesta al Comune di lavorare al raddoppio del binario tra Vigna Clara e Valle Aurelia e alla chiusura dell’anello ferroviario, il Quindicesimo si è impegnato a realizzare il parcheggio a servizio della nuova stazione nell’area di via Monterosi. Tra le proposte e le richieste a RFI anche quella di considerare la copertura del tratto mancante dei binari per riunire i due quadranti di via Tuscia e via Monterosi; l’apertura di un varco di accesso alla Stazione di Vigna Clara alla fine di via Monterosi per agevolare l’accesso dell’utenza dal futuro parcheggio e la riqualificazione ambientale della zona con la piantumazione di essenze arboree.

Il cambiamento per l’intero quartiere sarà grande: dopo oltre trent’anni, una lunga serie di annunci e promesse, Roma nord è pronta a ritrovare la sua “metro” perduta: una linea in grado di connettere il quadrante alla metro A e alla linea Fl3 Roma-Viterbo, quindi a Tiburtina e Ostiense in meno di mezz’ora.

Stazione Vigna Clara: “Serve piano per intera zona”

“Da oltre sei anni, e in particolare in questi mesi, siamo impegnati per la riapertura della Stazione di Vigna Clara e oggi con la pronuncia della Regione Lazio che dà il via libera all’esercizio della linea, è arrivato finalmente il momento di raggiungere un traguardo davvero tanto atteso. Per questo - ha commentato a margine della seduta il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - il tema della riqualificazione dell’area non è più rimandabile. Come non è più rimandabile un tavolo di concertazione con RFI che stabilisca un piano a breve, a medio e lungo periodo. Un piano complessivo e più ampio che doveva essere fatto negli anni precedenti, ma che purtroppo non è stato realizzato”.

Mercato Flaminio Nuovo: la protesta del centrodestra

Scontento il centrodestra che si è visto bocciare la proposta per avviare le procedure di spostamento del Mercato in via Monterosi e per impegnarsi, insieme ai vertici di RFI, al fine di avviare un’opera di riqualificazione di piazza Diodati. “Una scelta incomprensibile alla luce dell’imminente apertura della Stazione di Vigna Clara e degli innumerevoli episodi di violenza e criminalità che si sono registrati in piazza Diodati negli ultimi anni. Pensiamo al 'maniaco della smart nera' che nel mese di gennaio ha terrorizzato i quartieri Fleming e Vigna Clara. Una piazza - hanno fatto notare i consiglieri Stefano Peschiaroli (Forza Italia), Giuseppe Mocci e Andrea Signorini (Lega), Adriana Glori, Marco Ottaviani e Giuseppe Calendino (Fratelli d’Italia) - che versa in uno stato di completo abbandono e degrado, dove c’è carenza di illuminazione nelle ore notturne, nella quale vengono abbandonati rifiuti, con i quali banchettano cinghiali e ratti. Una scelta incomprensibile, quella della sinistra, che non tiene in considerazione neanche le esigenze degli operatori del mercato, quest’ultimi oggetto di una lettera di sfratto da parte di RFI che ricordiamo essere la proprietaria dell’area di piazza Diodati. Nel Piano Investimenti Triennali 2021/2023 è previsto un finanziamento per l’intervento in 'Via Monterosi – Realizzazione parcheggio pubblico e Area mercatale' per un importo di 995.000,00€. Soldi e risorse che darebbero sicuramente certezze anche a chi da decenni opera nel mercato di piazza Diodati. La sinistra al governo del Municipio è in ritardo e, bocciando la proposta del Centrodestra, ha fatto capire - dicono dall’opposizione - di non voler spostare il mercato e di non avere molto a cuore la sicurezza dei tanti cittadini che ogni giorno transitano in piazza Diodati”.