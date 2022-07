Vigna Clara, dopo l'apertura della stazione si discute sul futuro di piazza Diodati

Dopo aver atteso più di 30 anni per vedere la stazione nuovamente in funzione, i comitati del XV municipio ora vogliono capire quale sarà il futuro del mercato di piazza Diodati. Una questione sempre attuale, resa ancora più importante dopo l’attivazione della linea ferrovia Vigna Clara – Valle Aurelia che, inevitabilmente, sta portando e porterà in zona un numero ancora maggiore di automobilisti.

Mercato piazza Diodati, spostamento o riqualificazione?

Il problema del mercato di piazza Diodati era stato sollevato anche prima del 13 giugno, giorno della partenza del primo treno da Vigna Clara dopo tre decadi. Da anni, ormai, è in piedi il progetto che vorrebbe spostare i banconi del mercato sulla vicina via Monterosi, dove è previsto l’allestimento di una zona ad hoc per gli esercenti. Un passaggio, però, non facile visti i tanti soggetti coinvolti.

I Comitati “Un Anello per Roma”, “I Quartieri di Vigna Clara e Dintorni”, “ per la Mobilità Sostenibile Quadrante Nord Ovest di Roma”, “Ambiente e Legalità Ponte Milvio”, insieme alle Associazioni “Fleming – Vigna Clara per la Mobilità” e “Cittadini Attivi Roma XV”, hanno organizzato un nuovo incontro pubblico con i cittadini, in programma lunedì 18 luglio, alle ore 18, presso la Parrocchia di San Gaetano sita in via Tuscania n. 12, al quale è stato invitato il presidente del XV Municipio, Danilo Torquati. I comitati hanno poi chiesto a Torquati di estendere l’invito anche a RFI, che ha la proprietà di piazza Diodati, Trenitalia, politici e tecnici di Roma Capitale e del XV Municipio. Il dibattito, ovviamente verterà sul futuro del mercato e di via Monterosi.

Un parcheggio su via Monterosi

In attesa di capire quando potrà essere trasferito il mercato, su via Monterosi si punta intanto a realizzare un parcheggio. Lo ha ribadito lo stesso Torquati, in occasione della riapertura della stazione, specificando che “il parcheggio di via Monterosi, un progetto proposto da noi nel 2017, ripreso nel consiglio straordinario di fine febbraio, potrà essere realizzato solo il prossimo anno”. Per questo, nella stessa occasione, l’amministrazione aveva chiesto a RFI la “possibilità di realizzazione dei parcheggi a spina su via Monterosi a carico del municipio, considerare la copertura del tratto mancante dei binari per riunire i due quartieri di via Tuscia e via Monterosi e l’apertura di un varco di accesso alla stazione di Vigna Clara alla fine di via Monterosi per agevolare l’accesso dell’utenza dal futuro parcheggio”.

Mercato di piazza Diodati

Lo spostamento del mercato è certamente più difficile da realizzare in tempi brevi. Il progetto per la nuova area mercatale esiste già, con un nuovo plateatico dove spostare i commercianti del Flaminio nuovo, con 16 postazioni. Nel Piano Investimenti Triennali 2021/2023 è previsto un finanziamento per l’intervento in 'via Monterosi – Realizzazione parcheggio pubblico e Area mercatale' per un importo di 995 mila euro. L’alternativa sarebbe quella di realizzare più posti auto su via Monterosi, riqualificando il mercato già esistente.

Delocalizzazione mercato piazza Diodati

I comitati, all’inizio del mese luglio, avevano scritto al presidente Torquati per chiedere aggiornamenti “sull’avvio della procedura inerente alla variante urbanistica utile alla delocalizzazione del mercato sito in piazza Diodati nell’area già individuata in via Monterosi – scrivono in una nota - nonché richiesto di ricevere informazioni e visionare, durante l’incontro pubblico, il progetto relativo all’opera già finanziata e diretta alla realizzazione di un parcheggio pubblico e dei sottoservizi-sottostrutture necessari alla successiva realizzazione-delocalizzazione del mercato”. Torquati rispondeva ai comitati, spiegando che non c’erano stati significativi aggiornamenti da parte di RFI.

I temi dell’incontro

Durante l’appuntamento di lunedì 18 luglio, si chiederanno quindi aggiornamenti sull’avvio della procedura relativa allo spostamento del mercato da piazza Diodati su via Monterosi, consultando contestualmente anche il progetto del parcheggio pubblico, sempre sulla stessa strada.

Linea Vigna Clara Valle - Aurelia, la riattivazione dopo l'incendio

Intanto, dopo l'incendio del 5 luglio, è stata sospesa la circolazione dei treni lungo la tratta San Pietro - Vigna Clara, a causa dei danni provocati dal rogo nel parco del Pineto. RFI, in una nota, ha fatto sapere che la linea verrà riattivata giovedì 14 luglio. Inizialmente si pensava che la circolazione potesse tornare alla normalità a partire da oggi, lunedì 11 luglio. Però, "i danni causati dalle fiamme che hanno avvolto anche ampi tratti della linea ferroviaria - ha fatto sapere RFi - appena riaperta alla circolazione, si sono rivelati alquanto ingenti rendendo le attività di ripristino, condotte dai tecnici di RFI, più complesse e lunghe di quanto inizialmente preventivato".