I cartoons invadono la scuola: così i privati hanno riqualificato il cortile abbandonato

Da pareti grigie e completamente spente a muri sui quali dominano esplosione di colori e animazione. C’è Titti che fa l’altalena, Tom che insegue Jerry e poi ancora Scooby-Doo. È una parte dell’operazione di riqualificazione finanziata da Cartoon Network, la rete specializzata in cartoni animati, per la scuola Mengotti a Vigna Clara.

La riqualificaizone della scuola Mengotti

Il cortile esterno è stato completamente rimesso a nuovo. Oltre ai murales è stato realizzato un campo polivalente per praticare basket e pallavolo, nuovi giardini, orto. C’è stata poi la messa in sicurezza dell’area.

“Fondi privati per una scuola pubblica. Questo è il frutto della collaborazione tra Roma Capitale e Cartoon Network che ha riqualificato l’esterno della scuola Mengotti. Uno spazio abbandonato da troppo tempo che ora - ha sottolineato l’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato - potrà essere usato dalle bambine e i bambini per praticare sport, godersi momenti di svago e divertimento. Così siamo riusciti a riportare la piena funzionalità e bellezza in una scuola pubblica. Una dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico e privato - sottolinea Onorato - sia fondamentale per riportare Roma alla sua grande bellezza. Qui adesso ogni giorno i bambini entreranno con il sorriso”.

Il commento del municipio

“È ferma volontà del nostro municipio coinvolgere partner privati per migliorare i nostri quartieri e gli spazi a disposizione di bambini e famiglie. La riqualificazione alla scuola Mengotti - ha detto a RomaToday l'assessore allo Sport del Municipio XV, Tommaso Martelli - è la dimostrazione di come questa collaborazione possa essere proficua e ringrazio e il presidente Torquati e l'assessora alla Scuola Marchisio per aver contribuito a portare avanti questo bel progetto".