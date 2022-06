Scuola Mengotti, per il nuovo anno promessi maggiore decoro e sicurezza

Il nuovo anno scolastico si aprirà senza cassonetti della spazzatura, orari della mensa migliori, nuove finestre e senza occupazioni abusive nei locali. È questo l’auspicio di genitori e studenti della scuola primaria Francesco Mengotti nel quartiere Vigna Clara e la promessa della commissione scuola del XV Municipio, dopo un sopralluogo effettuato all’interno della struttura insieme al dirigente scolastico.

Nell’ultima del consiglio municipale il consigliere di Forza Italia Stefano Peschiaorli ha presentato un question time per spiegare l’attuale situazione della scuola e chiedere un pronto intervento da parte dell’amministrazione. Purtroppo le criticità evidenziate sono molte e per risolvere servirà certamente del tempo.

Scuola Mengotti, ferite una bambina ed una mamma

Uno dei problemi principali evidenziati da Peschiaroli nel question time riguarda i cassonetti per i rifiuti della mensa dell’Ama, posti a ridosso del campo da basket. “I rifiuti accatastati nel cortile della scuola – si legge nel documento prodotto dal consigliere – a causa di una non regolare raccolta da parte degli operatori incaricati, rappresentano un pericolo per i bambini che sono in ricreazione o svolgono attività sportive”.



Non solo, rappresentano un pericolo anche i mezzi dell’Ama che, durante le giornate, entrano ed escono dal cortile per raccogliere i rifiuti. Addirittura, racconta Peschiaroli, una bambina, per evitare un mezzo per la raccolta rifiuti, si è rotta un braccio mentre una mamma è stata investita e traportata in ospedale.



I problemi non finiscono qui. Il 5 novembre 2021 in una classe è imploso il vetro di una finestra durante l’orario di lezione senza, per fortuna, conseguenze su alunni ed insegnanti. Peschiaroli poi denuncia il fatto che i turni a mensa durino appena 15 minuti: troppo pochi tanto che i bambini devono spesso scegliere se mangiare il primo o il secondo.



Infine, all’interno del plesso “c’è un locale che risulta essere occupato, locale che potrebbe essere utilizzato come biblioteca, aula didattica o come seconda mensa”.

Scuola Mengotti, il sopralluogo della commissione

Dopo il question time c’è stato un sopralluogo all’interno e all’esterno della struttura. L’amministrazione si è quindi impegnata a risolvere queste criticità, quanto meno le più impellenti dal punto di vista della sicurezza.

“Avevo evidenziato queste ciriticà durante una seduta del consiglio – scrive in una nota Peschiaroli - bene il sopralluogo, organizzato dalla commissione scuola con la presenza del dirigente scolastico, per trovare delle soluzioni. Ci auguriamo che con l'inizio del nuovo anno bambini e studenti possano trovare una situazione migliore dell'attuale". Per Peschiaroli le azioni da mettere in campo riguardano lo “spostamento dei cassonetti Ama che ora si trovano a ridosso del campetto dove i bambini fanno ricreazione. Raccolta regolare dei rifiuti. Ingressi dei camion Ama e dei fornitori della mensa in orari extra scolastici per evitare incidenti come già accaduto recentemente. Sostituzione dei vetri delle finestre non a norma. Allungare i tempi a disposizione dei bambini per mangiare a mensa. Pulizia, decoro e legalità all'interno della scuola anche contrastando occupazioni abusive dei locali”.