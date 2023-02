Gli scatoloni dei seggi elettorali abbandonati davanti ai cassonetti

Sei scatoloni provenienti dai seggi elettorali, con tanto di adesivo che ne indica la sezione, abbandonati dopo lo spoglio accanto ai cassonetti della spazzatura. Una pila di cartoni lasciata vicino alle pattumiere, come un qualsiasi rifiuto conferito male. Succede in via della Maratona, nel cuore di Vigna Clara, dove alcuni residenti hanno deciso di segnalare l’accaduto alla Prefettura di Roma e ai commissariati di zona. Nessuno li ha toccati per verificarne l’eventuale contenuto.

Scatoloni dei seggi elettorali abbandonati ai cassonetti

“Saranno vuoti o pieni?” - la domanda che in tanti si sono posti. “Molti residenti chiedono una verifica da parte degli organi competenti per uno smaltimento di rifiuti non proprio regolare. La Prefettura - tiene a ricordare il cittadino - ha emanato una circolare in cui richiama l'attenzione al fine di vigilare affinché la raccolta, l'inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, al fine di evitare l'eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti, sensibilizzando tutti i presidenti di seggio sull'importanza degli adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali”.

In realtà, accanto ai cassonetti, sono stati depositati gli scatoloni, quelli che presidente e scrutatori trovano nel seggio e che contengono tutto il materiale da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni elettorali. I cittadini domandano di verificare però che dentro alle scatole non vi siano i plichi, ossia quelli che a fine spoglio contengono le schede (autenticate e non, votate e non ndr.) e i relativi verbali ed estratti delle operazioni con il report preciso di voti e preferenze. Difficile, vista anche la supervisione dei messi comunali, che non siano stati consegnati. Più facile che a Vigna Clara si tratti di un conferimento errato che allarma i cittadini e sottolinea l’inciviltà di alcuni, anche a margine di operazioni delicate e serie come quelle delle operazioni degli uffici elettorali.