Stop a bivacchi, degrado e vandali: riqualificazione per i giardini ai piedi di Vigna Clara

Lavori di riqualificazione per i giardini di via Antonio De Viti De Marco, quelli ai piedi di Vigna Clara. Partirà “nelle prossime settimane”, così assicurano dal Municipio XV, il cantiere che dovrà portare alla rinascita di quel triangolo verde stretto tra la via Cassia e la via Flaminia.

Vigna Clara, da giardini "dormitorio" a passaggio pedonale verde e sicuro

Un parchetto da anni trasformato in dormitorio a cielo aperto, preda di bivacchi e vandalismo. A tentare di risollevare le sorti solo i volontari, con l’ausilio di qualche attività commerciale: l’ultimo intervento di decoro partecipato proprio nel week end scorso ad opera del Comitato “I Quartieri della Stazione di Vigna Clara e Dintorni” e i ragazzi dell’associazione POP.

Anche il Quindicesimo, finalmente, ci metterà del suo. “Il progetto mira alla rinascita di questi giardini pubblici, sia come punto verde che come punto di aggregazione aperto a tutti. La riqualificazione di tale area - ha spiegato l’assessore all’Ambiente di via Flaminia, Pasquale Annunziata - è necessaria affinchè, attraverso il risanamento di tutti i manufatti esistenti e il ripristino del decoro urbano attualmente assente, vengano eliminate tutte le emergenze che minacciano la pubblica sicurezza e la saluta pubblica. L’area, che rappresenta l’unico spazio verde dell’importante crocevia Corso Francia/Flaminia e Cassia è soggetta, infatti, ad atti di vandalismo e risulta luogo di bivacco notturno”.

La riqualificazione dei giardini ai piedi di Vigna Clara

Obiettivo: trasformare il parco che ha funzione di connessione pedonale tra le aree residenziali in un contesto stradale molto importante in area verde aperta, “per garantire il suo attraversamento, nonché la sua fruibilità come luogo di aggregazione sociale di quartiere”.

Per i giardini ai piedi di Vigna Clara previsti: bonifica del verde; risanamento delle opere murarie esistenti, ossia i muretti in tufo; il restauro della pavimentazione e dei vialetti in ghiaia; il ripristino del manto erboso, potature e nuova piantumazione di alberi, siepi e cespugli oltre all’installazione di nuovi arredi urbani e la manutenzione dei lampioni.