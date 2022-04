Finita la riqualificazione: riapre il parco di Vigna Clara

Erano anni che gli abitanti di Vigna Clara aspettavano la riqualificazione del parco Atleti Azzurri d’Italia. Domani, dopo più di due anni dalla presentazione del progetto che avrebbe dato nuovo lustro alla struttura di via della Maratona, finalmente si terrà l’inaugurazione di uno spazio importantissimo per tutto il quartiere

Parco della Maratona, domani la riapertura

Domani, giovedì 21 aprile alle ore 12, l'assessora capitolina Sabrina Alfonsi e il presidente del XV municipio Daniele Torquati spalancheranno le porte del parco Atleti Azzurri d'Italia in via della Maratona a seguito di alcuni interventi di riqualificazione dell'area. Per l'occasione ci sarà un'esibizione musicale degli studenti dell'istituto comprensivo "Goffredo Petrassi".

Parco della Maratona, il restyling approvato nel 2020

A novembre 2020 la giunta capitolina aveva approvato il piano per riqualificare uno spazio verde di circa 11mila metri quadrati nel cuore di Vigna Clara: un parco vicino all'istituto scolastico che rappresenta un importante luogo di aggregazione per gli abitanti del quartiere, anche per la presenza di due aree ludiche. Il finanziamento, stanziato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, ammontava a 285mila euro.

Lavori slittati

I cantieri però hanno fatto fatica a partire dato che i primi lavori si sarebbero dovuti vedere già a luglio 2021. Poi, seppur con sei mesi di ritardo, anche grazie all’impegno dell’assessore Marcello Ribera, gli operai hanno cominciato a realizzare le opere previste dalla metà di gennaio 2022.