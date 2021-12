A Vigna Clara il Natale è da favola: la via dello shopping si trasforma in un villaggio con elfi e zucchero filato

La via dello shopping di Roma nord si trasforma in un villaggio a misura di bambino. E’ il “Natale da favola” promosso dall’Associazione Commercio Roma Nord che prevede, dal 17 dicembre al 6 gennaio, iniziative di spettacolo e animazione anche itineranti nel quadrante tra piazza Stefano Jacini e piazza Filippo Carli e ancora, largo di Vigna Stelluti e l’omonima via.

A Vigna Clara un Natale da favola

Nelle giornate evento che precedono il Natale i bambini potranno entrare nella “Stanza di Babbo Natale” per consegnare la loro letterina e richiedere doni. Babbo Natale regalerà ai piccoli la narrazione di una storia che sarà trasmessa anche sulla pagina facebook dedicata all’evento. In piazza Stefano Jacini, sarà presente la macchina per lo zucchero filato e la mascotte di uno dei personaggi più amati del momento. Il Cinema Odeon prenderà parte all’iniziativa regalando ai bambini vasetti di popcorn.

La magia però non finisce qui, perché Babbo Natale e i suoi elfi aiutanti si aggireranno tra i negozi di via e largo di Vigna Stelluti animando con musica e giochi di prestigio e sculture di palloncini le strade dello shopping natalizio coinvolgendo anche Piazza Filippo Carli.

Le letterine per Babbo Natale

Giovedì 23 Dicembre l’Associazione premierà i 3 bambini, autori delle letterine considerate maggiormente meritevoli per contenuto e forma. La selezione sarà effettuata dal Consiglio e i premi saranno consegnati dalla Presidente dell’Associazione, Giovanna Marchese.

Su Piazza Filippo Carli saranno inoltre previsti appuntamenti con lo spettacolo dal vivo rivolto ai bambini e alle famiglie: il teatro di marionette di Divisoperzero che porta in scena Plutone e Proserpina, di Francesco Picciotti, con l’aiuto di Francesca Villa, che con lo spettacolo Efesto, hanno conquistato il Premio Otello Sarzi 2021 – Selezione Festival Trallallero 2021. Lo spettacolo propone uno dei più noti miti della tradizione reinterpretati in chiave moderna. Lo spettacolo rappresenta un momento ludico ricreativo, arricchito da una forte componente artistica e culturale, poiché ripropone una tradizione millenaria e folclorica romana

L'animazione con l'angolo della Befana

L’animazione prosegue anche con il nuovo anno quando arriva “l’Angolo della Befana” dove i bambini potranno incontrare la nonna più amata di tutti i tempi a Roma.

Per l’Epifania, oltre all’animazione prevista in Piazza Stefano Jacini, a regalare al pubblico sculture di palloncino, zucchero filato e attività di intrattenimento itinerante su Largo di Vigna Stelluti, sull’omonima via e in Piazza Filippo Carli saranno dei simpatici spazzacamino, che si muoveranno nell’area con musica a tema e divertenti coreografie.

Ad arricchire il programma dell’Epifania anche il Teatrino di marionette Massimo Spettacolo, per un coloratissimo spettacolo rivolto a grandi e piccini.

L’evento è organizzato dall’Associazione Commercio Roma Nord in collaborazione con la Regione Lazio e la Società in house Lazio Crea, il Municipio Roma XV e Federlazio, Associazione di piccole e medie imprese del Lazio aderente a Confindustria. Tutte le attività si svolgeranno all’aperto e nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del virus Covid 19.