Maufatto via del Podismo: questa estate via ai lavori

Il manufatto di via del Podismo verrà ristrutturato e, in futuro, dato in gestione. Il consiglio del XV municipio sta cercando di stringere i tempi per riconsegnare a Vignaclara uno spazio lasciato all’abbandono ormai per troppi anni.

Manufatto via del Podismo, intervento già finanziato

“L’intervento è già stato finanziato da mesi – spiega a RomaToday Marcello Ribera, assessore alle politiche ambientali del XV municipio - è già stato fatto il bando per i lavori e saranno assegnati a breve”. I lavori di recupero restyling avranno un costo complessivo di circa 120mila euro ed i cantieri, presumibilmente, partiranno questa estate.

Gestione del manufatto

Una volta assegnati i lavori si comincerà quindi a lavorare per il bando per la gestione del manufatto che dovrà essere destinato ad opere culturali e sociali, pensate soprattutto per i più giovani. Il futuro concessionario, inoltre, dovrà occuparsi anche della manutenzione dell’area circostante e, nello specifico, della cura del verde.

“L’edificio verrà restituito ai cittadini”

“L'edificio di via del Podismo, a Vigna Clara, verrà finalmente restituito ai cittadini – scrive il consigliere d’opposizione Stefano Peschiaroli - era questo l'obiettivo della mia proposta di risoluzione che, con grande fatica della sinistra al governo del MunicipioXV, è stata votata all'unanimità dal Consiglio. Sembrava di vivere l'ennesima fase di stallo. Dopo la delibera della scorsa consiliatura che stanziava 120mila euro per la riqualificazione dello stabile, da agosto ad oggi, nonostante ci fosse stata l'assegnazione dei lavori ad una ditta, era calato nuovamente il silenzio, frutto dell'immobilismo e dell'indecisione sul futuro dello stabile da parte chi oggi governa il municipio. Un'indecisione, manifestata anche in Aula, riguardo l'abbattimento o il ripristino della struttura. Oggi però la cosa certa è che grazie alle forze di opposizione, sempre attente alle esigenze del territorio, lo spazio di via del Podismo potrà riscoprire le sue finalità sociali. Siamo certi che i cittadini e le associazioni presenti sul territorio sapranno farne un buon uso”.

“Da Peschiaroli solo propaganda”

Ribera spiega invece che i lavori “verranno assegnati alla seconda in graduatoria” visto che la prima, una volta vinta la gara, non ha poi consegnato i documenti richiesti. Poi, sulla proposta di Peschiaroli, spiega come sia stata emendata “per la gestione e l’affidamento per iniziative socio culturali. Peschiaroli ha presentato un documento per destinare la struttura ad iniziative sociali ma questa era una cosa praticamente scontata”. “La sua proposta – continua Ribera - era in realtà una proposta di mera propaganda. Non ha aggiunto nulla a quanto già stabilito ed in fase di attuazione”.

Manufatto Via del Podismo, anni di abbandono

È praticamente dal 2013 che il manufatto di Via del Podismo attende un drastico intervento di manutenzione. L’edificio, che era già stato ristrutturato con 150mila euro nel 2007, era stato assegnato all’associazione So.r.Te., vincitrice di un passato bando per l’immobile nel 2016. Poi però, a gennaio 2018, in seguito alla segnalazione di crepe e spaccature su pareti e soffitto della casetta, il Municipio XV, con l'Ufficio Tecnico ad evidenziare "un graduale e costante incremento delle lesioni", aveva deciso di revocare all'associazione So.r.Te., che in pratica non aveva mai preso fattivamente possesso dello stabile, l'aggiudicazione dell'immobile reputato "inagibile".