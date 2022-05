Linea Vigna Clara - Valle Aurelia, prova antincendio in vista dell’apertura della tratta

La prefettura di Roma ha comunicato che, insieme alla Protezione civile, il 18 maggio 2022, a partire dalle ore 8:30, ci sarà un’esercitazione per simulare un principio d’incendio a bordo di un carrello ferroviario di Rete Ferrovia Italiana (RFI), fermo all’interno della galleria “Cassia - Monte Mario” della linea ferroviaria Valle Aurelia – Vigna Clara.

Linea Vigna Clara – Valle Aurelia, esercitazione per aprire in sicurezza

Questa iniziativa, spiegano dalla prefettura, “è prodromica all’apertura della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara” in programma il 12 giugno, “snodo strategico per il trasporto regionale, grazie alla quale sarà possibile collegare il quadrante nord della capitale con le linee A e B della metropolitana e con la linea Fl3 Cesano-Viterbo”. Dopo più di 30 anni di attesa, quindi, l’obiettivo della riapertura della stazione è sempre più vicino. Dopo la pulizia del limitrofo parcheggio di piazza Diodati si compirà un altro passo verso la riattivazione di una linea che ha funzionato solo per pochi giorni durante i mondiali di calcio del 1990.

Esercitazione antincendio, l’allarme scatterà alle 11:00

L’esercitazione prevede che il personale di RFI a bordo del carrello "lanci l’allarme alle ore 11:00, contattando il Numero Unico d’Emergenza 112 che segnalerà l’evento alla prefettura, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all’ARES 118, alla questura che notizierà la polizia ferroviaria, al comando provinciale dei carabinieri, alla protezione civile e polizia locale di Roma Capitale e all’agenzia regionale di protezione civile". La prefettura procederà ad attivare la sua sala operativa, ove sono collocate le postazioni radio per ciascun soggetto partecipante all’esercitazione, coordinando tutti gli enti di soccorso.

Sul luogo dell’evento sarà istituito un “posto di comando avanzato” situato in una zona limitrofa all’area colpita dall’emergenza il cui responsabile è un funzionario dei vigili del fuoco che assumerà il coordinamento tattico-operativo degli interventi di soccorso e che si interfaccerà con la sala operativa della prefettura. E' stato inoltre specificato che “l’esercitazione, che terminerà alle 12:30 circa, rappresenta un importante strumento per sottoporre a verifica i modelli organizzativi e di intervento adottati per far fronte ad eventi incidentali in gallerie ferroviarie”.