Conto alla rovescia per la nuova stazione: ai piedi del Fleming sparisce anche la “storica” discarica 

Entro la fine del mese di marzo, così ha promesso il Campidoglio, aprirà la stazione Vigna Clara: l’estremità nord della tratta che conduce a Valle Aurelia e che permetterà al quadrante lungo la Flaminia di connettersi in meno di mezz’ora alla metro A, alla Fl3 Roma Viterbo e dunque a Tiburtina e Ostiense.

La riapertura di stazione Vigna Clara

Così mentre si lavora sui binari e negli uffici per riattivare la “metro” perduta da trent’anni, precisamente dai Mondiali di Italia ‘90, intorno nulla resta com’è. Dopo mesi di segnalazioni da parte dei residenti è stata rimossa la “storica” discarica ai piedi del Fleming. Un cumulo gigantesco di rifiuti ingombranti, vecchi elettrodomestici, infissi e mobili in pezzi, plastica, cartoni e addirittura barattoli di vernici e solventi che aveva trasformato un tratto di via Tuscia in una piccola bomba ecologica.

Bonifica per la “discarica” storica ai piedi del Fleming

La bonifica tanto agognata è stata portata a termine dagli operatori di Ama. “I rifiuti ingombranti rappresentano un'ingente quantità e questo significa un ingente costo extra Tari che mi auguro il Municipio XV non voglia addebitare ai residenti ma all'unico e solo responsabile” - ha commentato Cristina Tabarrini, presidente del Comitato I Quartieri della Stazione di Vigna Clara e Dintorni, che da tempo si batte per il decoro della zona. “Insieme ai residenti dei condomini qui ubicati e dei commercianti che esercitano la loro attività commerciale, terrò alta l'attenzione affinché questo non accada e farò in modo che, invece, venga messa in atto una denuncia in danno allo zozzone”.

Il mercato di Piazza Diodati resta dov’è

Un quartiere pronto a cambiare. Oltre alla pulizia straordinaria del tratto di via Tuscia tra i civici 43 e 61, ora l’intorno di Stazione Vigna Clara è atteso dalla sfida della riattivazione della linea ferroviaria. Per adesso, e almeno fino al 2024, il mercato di Piazza Diodati resterà li, nel piazzale dove Rete Ferrovie Italiane immaginava solo un parcheggio: troppo lunghe e complicate le procedure per spostare gli operatori sul terreno in fondo a via Monterosi prima della riapertura di stazione Vigna Clara. Servirebbe infatti l’approvazione di una variante urbanistica, così il Municipio XV vuole l’accordo con RFI per rimandare il trasferimento del mercato. Ma per la zona via Flaminia 872 vuole una completa riqualificazione.

La riqualificazione intorno a stazione Vigna Clara

Oltre alla richiesta al Comune di lavorare al raddoppio del binario tra Vigna Clara e Valle Aurelia e alla chiusura dell’anello ferroviario, l’impegno a realizzare il parcheggio a servizio della nuova stazione nell’area di via Monterosi, il Quindicesimo ha chiesto a Rfi di considerare la copertura del tratto mancante dei binari per riunire i due quadranti di via Tuscia e via Monterosi; l’apertura di un varco di accesso alla stazione di Vigna Clara alla fine di via Monterosi per agevolare l’accesso dell’utenza dal futuro parcheggio e la riqualificazione ambientale della zona con la piantumazione di essenze arboree.