Maestre positive al Covid: la materna di Vigna Clara resta a casa

Maestre positive al Covid-19, così i bambini di cinque sezioni della scuola materna di via Zandonai resteranno a casa. Classi chiuse fino al 9 ottobre, salvo diversa decisione della Asl Roma 1.

Maestre positive al Covid alla materna Zandonai

“Le famiglie degli alunni iscritti di quelle sezioni sono state già avvisate telefonicamente” - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli. Regolarmente a scuola invece, anche oggi lunedì 28 settembre, le tre sezioni della scuola dell'infanzia di Vigna Clara che non sono venute a contatto con le maestre risultate positive al test per il Coronavirus. “Tutti i locali della Scuola dell'Infanzia Zandonai sono stati sanificati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Asl”.

Studente del liceo positivo: classe in isolamento

Studente positivo ed intera classe in isolamento fiduciario invece nella sede di via Gallina del Liceo De Sanctis, sempre a Roma nord. La succursale è stata sanificata: tutte le altre classi riprenderanno oggi le lezioni in pesenza.

Dalla preside Maria Laura Morisani l’appello alla responsabilità di tutti, sottolineando “l’importanza di comportamenti prudenti e attenti a mantenere il distanziamento e l’uso della mascherina, non solo a scuola ma anche nel tempo libero”.