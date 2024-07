Vigna Clara, il mercato di piazza Diodati non si sposta più: Rfi concede l’area al XV Municipio

Il mercato non è più abusivo e rimarrà lì finché non si troverà una sistemazione alternativa. Per i commercianti che hanno il loro bancone a piazza Diodati si tratta di una svolta quasi epocale. Rfi, proprietaria dell’area, ha concesso in comodato d’uso gratuito lo spazio al XV Municipio in attesa che si trovi un nuovo plateatico idoneo.

Il mercato di piazza Diodati

Da anni era in piedi il progetto che serviva per spostare il mercato di piazza Diodati, che sorge a ridosso della stazione di Vigna Clara, su via Monterosi. Però, come spiega a RomaToday l’assessore al Commercio del XV Municipio, Tommaso Martelli, “Rfi ci aveva dato un parere negativo perché via Monterosi sarà interessata dal completamento dell’Anello ferroviario”. Spostare le 16 postazioni che compongono il mercato, quindi, era diventato impossibile.

“Dopo anni di incertezza totale sul destino del mercato rionale e ulteriori due anni di lavoro e costante interlocuzione, oggi abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale di RFI con la quale, il gruppo di Ferrovie dello Stato Italiano, “concede al Municipio XV un comodato d’uso gratuito dell’area” per il mercato di Piazza Diodati” ha annunciato, in una nota, il presidente del quindicesimo, Daniele Torquati.

Il mercato, nato negli anni ’60, e spostato in via Tuscia durante la costruzione della stazione di Vigna Clara per i Mondiali di Italia ’90, venne posizionato “temporaneamente” in Piazza Diodati su proprietà dell’attuale Rfi. Lì, poi, è rimasto in una situazione di grigiore amministrativo. “Da allora sul destino del mercato c’è stata incertezza fino a quando doveva essere delocalizzato in occasione della ripartenza dei lavori per la recente apertura della stazione” spiega ancora Torquati.

Il mercato non è più abusivo

“La vera novità è che finalmente Rfi, dopo 20 anni, ci dice che quel mercato può esistere e non è abusivo. In questo modo – sottolinea Martelli a RomaToday – potremo mettere a bando i banchi”. La soluzione, come detto, è temporanea ma non c’è una scadenza alla concessione. Questa, infatti, durerà fin quando non si troverà una collocazione alternativa. Impresa non facile in quella zona. Tutto lascia presumere che i banconi continueranno a stare su piazza Diodati ancora per molto tempo.

“Finalmente, dopo le riprese del confronto con Rfi, che ringraziamo per aver compreso l’esigenza del quartiere e degli operatori, abbiamo raggiunto questo storico accordo che ci permette di far rientrare questo mercato nel futuro piano del commercio e avviare eventuali lavori di riqualificazione dei chioschi – continua la nota di Torquati - in questi anni abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di poter dare sempre maggiori garanzie e certezza agli operatori così da consentire loro di investire nelle proprie attività garantendo un servizio migliore alla cittadinanza.”