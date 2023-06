I rifiuti restano a terra. E i cinghiali arrivano anche tra le auto in corsa su Cassia e Flaminia

Non solo nei quartieri più periferici ed isolati, a Roma nord i cinghiali arrivano indisturbati anche nelle zone più centrali e caotiche come Vigna Clara. E’ di ieri sera l’incontro ravvicinato tra un residente, a spasso con il suo cane, e il grosso esemplare ungulato probabilmente arrivato dal vicino parco dell’Inviolatella Borghese.

Cinghiali a Vigna Clara

Il cinghiale “grosso come un cassonetto della spazzatura”, scrive il nostro lettore, “si è aggirato nei pressi di via Flaminia Nuova, all’altezza del civico 231, per più di 40 minuti”. “Questo perché - ne è certo il cittadino - già dai primi giorni di giugno manca, come ogni estate, la raccolta dei rifiuti”. Ed in effetti le foto e il video girato mostrano il cinghiale ai piedi delle pattumiere, mentre consuma il suo banchetto fatto di ogni sorta di scarto. Già perché anche a Roma nord sul fronte rifiuti è emergenza. Cassonetti pieni, cumuli di rifiuti che rimangono a terra per giorni attirando i cinghiali mentre il caldo acuisce il cattivo odore. “Oltre ai cinghiali - denuncia il cittadino - è pieno di roditori. E parliamo del centro”.

Il cinghiale tra le auto di Cassia e Flaminia

Una situazione pericolosa. Il cinghiale infatti è stato visto davanti all’ingresso di un noto ristorante della zona, nei dintorni dei giardini di Vigna Clara, proprio quelli che separano due arterie ad alto scorrimento: da una parte la via Cassia Nuova, dall’altra Corso Francia. E’ li che una volta superati i semafori le auto prendono velocità e l’eventuale attraversamento di un ungulato risulterebbe ad alto rischio. E non lontano da li già si sono verificati due incidenti: quello mortale in cui ha perso la vita Nazzareno Alessandri, e il testa coda, fortunatamente senza conseguenze, di una famiglia che per evitare lo scontro con un branco ha rischiato grosso.