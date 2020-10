Corso Francia, addio all’Ambassador: il bar di Edicola Fiore non esiste più

Corso Francia saluta l’Ambassador, “il primo bar ad accoglierti entrando a Roma nord”. Lo storico bar di via Flaminia 251, quello di Edicola Fiore, non esiste più: al suo posto un moderno e tanto anglosassone ‘bakery’.

Addio al bar Ambassador: quello di Edicola Fiore

Sparisce così uno dei punti di riferimento di Roma nord, indiscussa certezza sulla via Flaminia Nuova: tappa fissa per mattinieri e soprattutto nottambuli con cornetti appena sfornati e macchina del caffè calda a partire dalle 4 del mattino. Se c’era un punto di riferimento per tutti, ben prima dell’alba, erano proprio l’insegna e le luci accese del bar Ambassador “alla fine di Corso Francia”.

Un bar diventato famoso in tutta Italia per aver ospitato, prima in versione radio e poi televisiva, l’Edicola Fiore: il programma mattutino di Fiorello. Rassegna stampa, collegamenti, battute e risate: oltre cento le puntate di Edicola Fiore andate in onda dal bar Ambassador. Anni di profonda trasformazione con quell’angolo tra la via Flaminia Nuova e via Giovanni Fabbroni a dipingersi di rosso: tende da sole, tavolini e arredi. La scritta fiera e ben visibile ‘Edicola Fiore’ a diventare un vanto. Sino alla fine del 2016. Nel marzo dell’anno seguente il morning show di Fiorello ha traslocato: via dall’Ambassador per trasferirsi poco più in la, in piazza dei Giuochi Delfici. Quaranta puntata nel cuore di Vigna Clara prima della chiusura.

Roma nord, arriva Pandolce al posto del bar Ambassador

Nel frattempo l’Ambassador era tornato il bar “di Corso Francia”, sempre però con il ricordo speciale dell’Edicola Fiore e degli ospiti prestigiosi passati di li. Poi la chiusura e l’inizio dei lavori per la trasformazione: il bar Ambassador sparisce per lasciar posto a Pandolce bakery bar. L’apertura in programma sabato 24 ottobre. Una nuova offerta golosa con al centro il Pandolce, lievitato da forno, che “sarà sempre caldo, appena sfornato e farcito (dolce o salato) declinato per le colazioni, i pranzi e gli aperitivi”.