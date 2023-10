Il centro anziani della Farnesina rimesso a nuovo

Dopo un’attesa di quasi dieci anni il centro anziani della Farnesina, nel cuore di Roma nord è stato rimesso a nuovo. L’intera area esterna è stata completamente ristrutturata ed è pronta ad ospitare le attività ludico ricreative degli iscritti, viste anche le belle giornate e le temperature di questo ottobre romano.

La nuova area esterna del centro anziani Farnesina

Nuova pavimentazione, struttura in legno, rete perimetrale e presto arriverà anche tutta la copertura laterale “per un centro che, come da nuovo regolamento, - ha sottolineato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - diventerà punto di riferimento anche per i giovani e le famiglie del quartiere”.

Già perché i centri anziani oggi sono case sociali degli anziani e del quartiere (Csaq) ossia luoghi inclusivi, spazi d’aggregazione aperti alla comunità, dove oltre alle attività ricreative, ludiche e motorie rivolte agli anziani, è possibile svolgere attività di rilevanza sociale e di apertura e condivisione con il territorio.

Da qui la festa allargata che alla Farnesina è stata doppia, per la consegna della nuova area esterna per la “festa dei nonni” che a Roma nord ha un calendario ricco. In tutte le strutture del territorio giochi, spettacoli di magia e una merenda per coinvolgere vecchie e nuove generazioni.