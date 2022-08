Vigna Clara, apre la nuova sede della Paideia. Si temono ripercussioni sul traffico

La porta di Roma Nord rischia di diventare sempre più difficile da attraversare. In una zona già storicamente congestionata dal traffico, aprirà il 5 settembre su via Fabbroni la nuova sede della Paideia, una struttura da 28 milioni di euro, adiacente al parco dell’Inviolata, che sarà la nuova casa della storica clinica romana. Un’inaugurazione che comporterà, per forza di cose, l’aumento della presenza di automobili.

La stazione di Vigna Clara

Non solo. A poca distanza dalla nuova sede della Paideia insiste la stazione di Vigna Clara. Quest’ultima, da settembre, tornerà a lavorare a pieno regime dopo l’inaugurazione avvenuta a giugno. Con gli storici problemi legati alla penuria di parcheggi ed il probabile afflusso di nuovi pendolari, lungo la via Flaminia si rischia un aumento dei tempi di percorrenza. Una situazione che peggiorerà certamente con la riapertura delle scuole.

La clinica Villa Claudia e un nuovo centro commerciale

Come se non bastasse, a cinque minuti dalla nuova sede della Paideia sorge anche la clinica Nuova Villa Claudia, su via Flaminia 280. È ormai imminente, a fianco del nosocomio, l’apertura di un nuovo centro commerciale, una struttura che andrà ad attrarre centinaia di persone ogni giorno. Una tempesta perfetta per un quadrante da sempre congestionato dal traffico veicolare.

Il sopralluogo del XV Municipio

Giovanni Forti, presidente commissione mobilità del XV Municipio, e il consigliere di Italia Viva Max Petrassi hanno voluto effettuare un sopralluogo su via Fabbroni per capire le criticità che si dovranno affrontare. “Siamo preoccupati per la viabilità– afferma a RomaToday il consigliere Petrassi – tra l’apertura della Paideia ed il traffico della Flaminia vogliamo intervenire per tempo e non farci trovare impreparati. C’è tutto il quadrante di via Tuscia, via Tuscania e via Canino che rischia di essere ulteriormente congestionato. Parliamo di una zona che si trova nella top ten dei luoghi con il maggior numero di incidenti a Roma”.

Il problema del camping di via Flaminia

C’è anche il problema del Village Flaminio Bungalow Park. “Questo camping che sorge su via Flaminia – riprende Petrassi – è molto frequentato da turisti e non ha attraversamenti pedonali sicuri. Da lì si arriva fino all’inizio di corso Francia dove abbiamo tantissime problematiche. L’apertura della Paideia è la “ciliegina sulla torta” di un'urbanizzazione avvenuta in maniera molto veloce negli ultimi mesi. A settembre, con la ripresa di tutte le attività, vogliamo capire come intervenire per garantire una corretta viabilità”.