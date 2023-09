E’ morto Amedeo Velitti, storico commerciante di Vigna Clara

Roma nord in lutto. E’ morto Amedeo Velitti, storico commerciante di Roma nord. Il volto e l’anima prima della tabaccheria, poi della cartoleria e della libreria che per il quartiere sono sempre stati un punto di riferimento. Il cognome Velitti una garanzia di serietà e accoglienza.

E’ lì che tutti in zona acquistano i libri da leggere, quelli per la scuola, insieme a tutto l’occorrente per la prima campanella: zainetti, astucci, diari, penne e matite colorate. I regali per i compleanni.

Amedeo Velitti, così lo ricordano i nipoti, “era un punto cardine e uno dei fondatori di questa realtà meravigliosa. Un po’ nonno di tutti i bimbi che hanno varcato in questi lunghi anni le nostre porte. Scherzoso, ironico e arguto”. Un pezzo di storia che se n’è andato.