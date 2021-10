VIDEO | Ballottaggio Municipio XV Signorini-Torquati: palazzetto Colli d'Oro

Il prossimo presidente del Municipio XV si deciderà al ballottaggio. A sfidarsi al secondo turno Andrea Signorini, il candidato della coalizione di centrodestra che nel primo ha ottenuto il 41% dei voti, e Daniele Torquati che con lo schieramento di centrosinistra ha raggiunto il 28%. Urne aperte il 17 e 18 ottobre.

Nell’intervista a RomaToday i due candidati presidente hanno risposto alla domanda su una delle questioni più annose e calde del territorio: il futuro del palazzetto dello sport di Colli d’Oro che da anni giace abbandonato nella pineta di Labaro

Signorini sul Palazzetto di Colli d’Oro

Signorini propone per l’impianto sportivo mai diventato tale una verifica strutturale preliminare e sottolinea la necessità per quel quadrante di un impianto sportivo così importante. L’intenzione è quella di coinvolgere Coni e Federazioni Sportive per il recupero del bene.

Torquati sul Palazzetto di Colli d’Oro

Torquati in merito al mai completato palazzetto dello sport di Colli d’Oro è per la rigenerazione urbana che “possa prevedere qualità del servizio e rispetto del territorio”. Un obiettivo da raggiungere attraverso la ripresa della consultazione della cittadinanza e dei comitati di quartiere.