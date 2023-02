Come funzionano e da quando saranno attivi i "tutor" nella Galleria Giovanni XXIII

Abbassare i limiti di velocità ed aumentare la sicurezza. Con questi scopi precisi nella Galleria Giovanni XXIII sono stati installati i tutor, o più precisamente il Celeritas 1506: un sistema digitale per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità per rilevamenti di velocità media su un tratto di strada di lunghezza accertata, in modalità automatica.

Tutor Galleria Giovanni XXIII: il sistema Celeritas

Il dispositivo, così spiega l’azienda che lo ha ideato, consente l’individuazione delle violazioni commesse, l’acquisizione delle immagini relative al transito dei veicoli in infrazione, la verifica dei dati associati prevedendo l’utilizzo di immagini digitalizzate del veicolo che ha commesso l’infrazione. Tali immagini, attraverso appositi sistemi di trattamento delle informazioni, garantiscono l’attendibilità dell’accertamento effettuato, e consentono l’eventuale successiva verifica dell’infrazione al proprietario del veicolo.

Il nuovo sistema è ora in fase di pre-esercizio, per fare tutte le opportune verifiche sulla sua funzionalità e monitora la galleria per l'intera lunghezza in entrambe le direzioni. Tre chilometri di tunnel, nella parte orientale prolungamento della Tangenziale Est, consentono infatti il congiungimento diretto tra Foro Italico e Corso Francia con via Cortina d'Ampezzo, Trionfale e Monte Mario. Il modo più veloce di raggiungere e fuoriuscire da quadranti popolati e trafficati dove si convogliano pure pazienti e personale di tre grandi ospedali: Policlinico Gemelli, San Filippo Neri e Cristo Re. I tutor della Galleria Giovanni XXIII entreranno a tutti gli effetti in vigore con l’elevazione delle contravvenzioni dal 30 marzo.

Velocità massima Galleria Giovanni XXIII

Il meccanismo del Celeritas è presente in tre tratte distinte della Galleria proprio per tenere conto delle svolte intermedie lungo il percorso. Il sistema, infatti, è in grado di misurare la velocità media di attraversamento dei veicoli dal punto di entrata a quello di uscita di ogni tratta, in modo da fare una valutazione puntuale della velocità mantenuta lungo il tragitto. Sarà multato chi avrà tenuto un’andatura superiore ai 75 km/h (i 70 stabiliti come limite più i 5 di tolleranza disposti dalla legge). Il sistema Celeritas, inoltre, sarà attivo anche per i veicoli che accedono alla galleria dagli accessi intermedi.

“Lavorare sulla sicurezza stradale – ha commentato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – è un dovere morale prima che istituzionale e rappresenta una delle priorità della nostra Amministrazione. Per questo sono diverse le misure che stiamo introducendo per migliorare la sicurezza di automobilisti e pedoni sulle nostre strade. Il sistema Celeritas nella Galleria Giovanni XXIII è uno di questi”. Il Campidoglio ha annunciato una stretta anche su altre strade ad alto scorrimento e ad alto rischio, come il viadotto Giubileo del 2000 dove sono previsti i tutor “antirumore”, viale Isacco Newton, viale Palmiro Togliatti, Tangenziale est, oltre alla riattivazione del sistema di misurazione sulla via del Mare. “Questi interventi - ha aggiunto Patanè si aggiungono alle tante altre misure che in questi mesi stiamo studiando e mettendo in campo - black point, isole ambientali, zone 30, strade scolastiche – e all’intensificazione dei controlli della Polizia Locale con autovelox mobili e fissi, etilometri e al quadruplicamento dei cosiddetti photored, i rilevatori per i passaggi con semafori rossi”.

“L’installazione del sistema Celeritas per la rilevazione della velocità era un intervento richiesto da tempo e necessario – ha aggiunto l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini -. Con l’assessore Patanè abbiamo lavorato in perfetta sinergia per portare a compimento un’opera per la sicurezza di tutti. Il nuovo tutor si va ad aggiungere alle altre azioni che vanno in questa direzione e che abbiamo pianificato con il Sindaco Gualtieri, come i 715 nuovi attraversamenti luminosi e gli oltre 200 chilometri di strade della Grande viabilità riqualificate. Il piano sulle strade sicure – ha concluso Segnalini - prosegue, con interventi sempre più puntuali e innovativi. Strade nuove, progetti concreti per limitare la velocità e per salvaguardare le vite, e una buona educazione stradale sono i punti fondamentali affinché non si verifichino più casi di cronaca così tristi e inaccettabili”.

Quanto sono costati i tutor della Galleria Giovanni XXIII

Il sistema tecnologico ha un costo complessivo di 660mila euro e la sua attivazione è stata possibile grazie a una proficua collaborazione tra Assessorato alla Mobilità e quello ai Lavori pubblici, insieme a Csimu, Roma Servizi per la Mobilità, Polizia Locale e Dipartimento risorse economiche. Roma Servizi per la Mobilità ha fatto tutte le opportune valutazioni per l’attuazione del progetto, stabilendo le modalità e la velocità, e si sta occupando del monitoraggio della fase pre-esercizio. Mentre il Dipartimento Csimu dell’assessorato ai Lavori pubblici si è occupato del progetto e della realizzazione dell’intera impiantistica del sistema di rilevamento della velocità media dei veicoli: dai rilevatori, agli apparati tecnologici e informatici. Inoltre, Csimu ha progettato e montato la necessaria segnaletica di avviso della rilevazione elettronica della velocità nei confronti dei guidatori.