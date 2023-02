Tutor accesi nella Galleria Giovanni XXIII

Tutor in funzione nella Galleria Giovanni XXIII. Ad oltre un anno dall’installazione è partita la sperimentazione del sistema di rilevazione della velocità media nel tunnel di Roma nord. La velocità massima consentita è di 70 km/h.

Un intervento, fortemente voluto dall’amministrazione dell’ex sindaca Virginia Raggi, pensato per mitigare l’incidentalità all’interno della galleria spesso teatro di carambole e scontri tra auto. Un’arteria di collegamento nevralgica per tutta l’area nord della città: i tre chilometri di tunnel, nella parte orientale prolungamento della Tangenziale Est, consentono infatti il congiungimento diretto tra Foro Italico e Corso Francia con via Cortina d'Ampezzo, Trionfale e Monte Mario. Il modo più veloce di raggiungere e fuoriuscire da quadranti popolati e trafficati dove si convogliano pure pazienti e personale di tre grandi ospedali: Policlinico Gemelli, San Filippo Neri e Cristo Re.

Otto i tutor nella Galleria Giovanni XXIII: 4 per ciascuna delle due carreggiate, ossia “canna nord” e “canna sud”. I rilevatori, come apprende RomaToday, ancora non sono attivi: è partita la necessaria fase sperimentale che porterà alla prossima ed effettiva attivazione. La città ha dunque un motivo in più per rallentare.

Inoltre contro gli incidenti, ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri, sarà raddoppiato il numero degli autovelox tra mobili e fissi, che passeranno da 22 a 50. Anche le telecamere per i semafori saranno quadruplicate.

L'intervento di manutenzione nella Galleria Giovanni XXIII

L’attivazione dei tutor segue l’intervento di manutenzione straordinaria eseguito tra gennaio e aprile 2020: il più grande dall’apertura dell’infrastruttura avvenuta nei primi anni Duemila. Lavori che hanno riguardato entrambe le canne, quella nord in direzione Pineta Sacchetti e quella sud in direzione Foro Italico: interventi di rifacimento completo del manto stradale sui complessivi 2,9 chilometri del tratto di galleria, pulizia di tombini e caditoie, riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, installazione degli attenuatori d'urto in prossimità delle uscite, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate e operazioni di sanificazione e ripristino dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità all'interno della galleria.