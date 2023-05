Roma nord sogna il suo tram: il 2 verso Vigna Clara

Da piazzale Flaminio a piazza Mancini e da qui il prolungamento oltre il Tevere fino al Ministero degli Esteri, quindi verso Corso Francia fino alla stazione di Vigna Clara. Roma nord sogna il tram che può avvicinarla al cuore della città liberando il quadrante da una buona quota di traffico. Nel suo piano sulla “rivoluzione del ferro” il sindaco Gualtieri ha promesso il prolungamento del Tram 2, insieme ad altre sei linee, entro il 2030 e Roma nord ci spera.

Il tram 2 punta verso Vigna Clara

Questa settimana si è aperta la conferenza dei servizi per i pareri sulla tratta aggiuntiva del Tram 2 da Piazza Mancini alla stazione Vigna Clara. “Un progetto che finalmente entra nel vivo con il tavolo che porterà alla sua progettazione definitiva” - ha commentato il presidente della commissione Mobilità del Municipio XV, Giovanni Forti. “ L'istituzione di una linea di tram è un'opera fondamentale per migliorare il trasporto pubblico in una zona che da troppo tempo soffre di un collegamento quasi inesistente con la mobilità su ferro. Sarà anche l'occasione per discutere con la cittadinanza sul ridisegno dello spazio pubblico dei quartieri, in un'ottica più inclusiva e vivibile”.

Il tram che si unisce all'anello ferroviario

Un’opera strategica che consentirebbe di avvicinare una vasta zona al centro storico in meno di mezz'ora (23-27 minuti stimati) e il cuore della città all’anello ferroviario di cui stazione Vigna Clara è un nodo fondamentale. “Roma - ha detto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - ha bisogno di progetti come questo per aumentare il trasporto pubblico locale, garantire il collegamento rapido con i quartieri circostanti e con il centro città e agevolare gli spostamenti di chi vive in periferia”. Il Quindicesimo, che proprio di recente aveva anche reclamato la realizzazione della metro C, chiede che sul prolungamento del Tram 2 si rispettino le tempistiche e si prosegua speditamente. “E’ necessaria - sottolinea Forti - l’ apertura di un tavolo permanente con il Comune e Rete Ferroviaria Italiana per assicurare che il progetto possa proseguire senza intoppi e che tutti i passaggi siano completati nel minore tempo possibile, rispettando i quattro anni previsti per realizzare l'opera”.