Lo stadio genera traffico e sosta selvaggia: Roma nord vuole bus gratis per tifosi 

Promuovere l’uso del trasporto pubblico in occasione di partite di calcio, rugby o grandi eventi come i concerti estivi che si tengono allo Stadio Olimpico e che puntualmente generano caos e traffico congestionato in tutto il quadrante intorno alla zona del Foro Italico. E’ questo lo scopo che il Municipio XV vuole perseguire coinvolgendo il Coni, proprietario dell’impianto sportivo, le società di calcio Roma e Lazio e anche Atac.

Partite e concerti: intorno all'Olimpico è caos

Si perchè per ogni evento allo Stadio Olimpico Roma nord si blocca. Lunghe file in Tangenziale, chilometri prima delle uscite verso Ponte Milvio e Farnesina; i viali di Prati che si trasformano in un fiume di automobili così come parte del Flaminio e di Vigna Clara. Traffico e sosta selvaggia ovunque con buona pace dei residenti e di chi deve superare la zona dell’Olimpico in quelle giornate “infernali”.

Il Municipio XV vuole bus gratis per tifosi

Un caos che riguarda soprattutto gli eventi calcistici, tutti i week end da fine agosto a fine maggio. Così il municipio più a nord di Roma tenta la carta del trasporto pubblico da promuovere e incentivare attraverso biglietti gratuiti, o a prezzi super scontati, per tifosi o per i possessori del biglietto di ingresso per un concerto. Il modello è quello delle città tedesche o anche di Brescia, assai più piccola rispetto a Roma. Ma la proposta che sarà discussa la prossima settimana nel parlamentino del Municipio XV vuole riprendere anche la strategia adottata dalla Capitale in occasione di Euro2020, quando era stato previsto il servizio di trasporto gratuito per i possessori del biglietto dello stadio attivo da 4 ore prima e fino a 3 ore dopo le partite, oltre ad un sistema di navette con quattro punti di prelievo in prossimità della stazione Metro A Cipro, della stazione Termini metro A e B, del parcheggio Tor di Quinto, e di viale G. Washington con pure l’integrazione di percorsi pedonali e ciclabili, da parcheggi e postazioni taxi e metro.

"Troppo utilizzo del mezzo privato, bisogna promuovere trasporto pubblico"

“Le soluzioni tecniche - scrive la firmataria dell’atto, la consigliera Cristina Massari - sono facilmente implementabili utilizzando la tecnologia già attiva a Roma. Si può fornire un biglietto dematerializzato per metro e bus che vale solo il giorno della partita e viene mandato automaticamente agli abbonati e ai possessori di biglietto per lo stadio sulle App per la mobilità, ad esempio”. Il Municipio XV ci prova. Per riuscirci bisognerà mettere d’accordo Coni, Atac, Roma Servizi per la Mobilità e anche le squadre di calcio.

“Ogni volta che c'è un evento sportivo importante allo Stadio Olimpico, soprattutto eventi calcistici, Roma nord si blocca per l'affluenza dei tifosi che utilizzano principalmente mezzi di trasporto privati. Tale situazione - si legge nel documento di Massari - oltre a causare problemi al traffico e alla mobilità locale, dovuti a code di macchine in marcia e macchine parcheggiate ovunque a causa dell'insufficienza di parcheggi, porta anche problemi alla sicurezza stradale con aumento del pericolo di incidenti”. Come a dire: bisogna dare un’alternativa per raggiungere quello che ad oggi è l’unico stadio per il calcio in città.