Totti si trasferisce a Roma nord: nel quartiere tutti pazzi per il Capitano

C’è chi giura di averlo incontrato “di sfuggita” mentre usciva dal bar, chi invece lo avrebbe intravisto in macchina proprio sulla via principale del quartiere.

Totti si trasferisce a Roma nord?

Secondo i rumors Francesco Totti starebbe per trasferirsi a Roma nord, così in zona è scattata una vera e propria “caccia” al Capitano. Per seguire la sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi, l’ex numero 10 giallorosso avrebbe scelto di vivere a Vigna Clara: in uno dei comprensori più esclusivi di Roma nord. Appartamento all’ultimo piano, in un contesto silenzioso e signorile. Sotto casa piscina e campi da tennis.

Da Casal Palocco a Vigna Clara

Una rivoluzione per la vita del “Pupone”: nato a Porta Metronia, per anni di casa a Casal Palocco, nemmeno a dirlo habitué di Trigoria, quartier generale della As Roma. Ma si sa, al cuor non si comanda: così Totti sceglie Roma nord.

A Roma nord in terra “ostile”

Il Capitano trasloca in terra “ostile”. Si perchè quella parte della città è notoriamente a tinte biancocelesti. Un recente studio universitario ha infatti confermato la relativa consistenza di laziali nei quartieri di Roma nord che vanno da Medaglie d’Oro a Corso Francia, passando per Balduina e proprio Vigna Clara. D’altronde il vicino Fleming è noto per essere, o essere stato, la “casa” di numerosi calciatori della Lazio sin da quando la squadra si allenava a Tor di Quinto. In ultimo Ciro Immobile.

Tutti pazzi per il Capitano

E se tra i locali di Ponte Milvio e Fleming è davvero usuale incontrare i beniamini biancocelesti, dei calciatori della Roma non v’è traccia. Sono tutti nella zona sud della Capitale, più vicini a Trigoria. Totti a Roma nord è una sorta di mosca bianca. Così i tifosi romanisti sono scatenati, a Vigna Clara e dintorni tutti sono sulle tracce del Capitano. Probabilmente sarà più facile incontrarlo sui campi da padel che al bar. E c’è chi, nel pieno spirito della rivalità calcistica in città, sui social già ironizza: “A Roma nord Totti è ospite”.