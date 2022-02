Le strade di Roma nord al buio: il municipio lancia 'Sos lampioni'

Da Saxa Rubra a Cesano, passando per alcune delle stradine interne ai quartieri di Valle Muricana o della Cassia: sono numerose le strade che a Roma nord spesso rimangono al buio con buona pace dei residenti costretti nell’oscurità. Una questione di sicurezza stradale ma anche domestica, l’illuminazione è infatti un buon deterrente contro furti in appartamenti, attività commerciali e garage. Nei parcheggi poi delle stazioni ferroviarie è l’unico argine al saccheggio delle auto dei pendolari.

In Municipio XV l'iniziativa Sos lampioni

Per questo il Municipio XV ha lanciato ‘Sos lampioni’ la nuova procedura dedicata ai cittadini per la segnalazione dei malfunzionamenti dell'illuminazione pubblica nel territorio. Un ulteriore servizio che si aggiunge a quello della società Acea, e che permetterà agli uffici del Quindicesimo di comunicare direttamente con i residenti e tracciare meglio i malfunzionamenti. Dopo aver segnalato il guasto al numero verde di Areti Spa 800 130 336, basterà infatti inviare una mail a soslampioni.mun15@comune.roma.it indicando il numero di segnalazione, la zona (strada e altezza civico), la tipologia del guasto e da quanti giorni persiste, e il numero dei pali non funzionanti.

Lampioni spenti: così a Roma nord i cittadini potranno segnalare

“Una procedura che non solo ci garantirà di monitorare al meglio il nostro territorio ma anche e soprattutto, seppur non di nostra stretta competenza, di supportare le strutture capitoline e della società Acea nella risoluzione dei disservizi. Con Sos Lampioni, un'idea nata nel 2014 nel corso della nostra precedente consiliatura proprio per facilitare il monitoraggio dei guasti, torniamo finalmente al fianco dei cittadini anche per questo tipo di problematica, convinti che la partecipazione tra enti e con la comunità sia sempre la soluzione più efficace" - ha scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.