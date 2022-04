Minimarket, arriva lo stop anche dal XV municipio

Il consiglio municipale del XV municipio ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione della giunta di Roma Capitale per vietare fino a maggio 2023 l’apertura di attività commerciali e artigianali alimentari ed esercizi di vendita dei souvenir nei rioni del Centro Storico che ricadono nel perimetro del sito Unesco.

Stop a minimarket e pizzerie al centro di Roma

Si tratta, in estrema sintesi, di un provvedimento pensato in passato per preservare le attività storiche della città e, in particolare, per restituire decoro alle zone più belle e visitate di Roma. Il consiglio municipale ha dato quindi parere favorevole alla delibera nonostante le quattro astensioni di Glori, Mocci, Peschiaroli e Signorini. Questo provvedimento si è reso necessario perché ancora non è stato rivisto il regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nella città storica.

Prorogato il divieto

Il primo stop a questo tipo di aperture era arrivato con l’amministrazione precedente nel 2018. Una scelta che ha fatto certamente discutere ma che aveva poi avuto “l’appoggio” del Tar e del Consiglio di stato che hanno ritenuto il divieto di apertura congruo rispetto alle esigenze di preservazione di determinati ambiti territoriali. Ora la delibera della giunta capitolina, dopo il parere positivo espresso dai municipi interessati, dovrà passare l’esame dell’assemblea capitolina.



Il divieto ha già dato risultati

La condizione dei rioni Unesco era stata fotografata nel 2017 in un primo studio che è stato usato per supportare la decisione di limitare la proliferazione in centro di gelaterie, minimarket e attività commerciali simili. Nel maggio del 2021 gli indici di saturazione sono stati aggiornati e in quel contesto è emersa una riduzione del numero di attività legate alla somministrazione di alimenti e bevande. Un decremento che ha indotto l'amministrazione a giudicare efficace lo strumento scelto per limitare questi esercizi commerciali.