La futura stazione Tor di Quinto, da cattedrale nel deserto a snodo nevralgico

Da semplice fermata a nodo strategico e importante per l’interscambio tra la Roma Nord e l’Anello Ferroviario. E’ questo il futuro che si delinea per la stazione Tor di Quinto con la chiusura dell’anello ferroviario: il progetto della circolare su ferro che corre intorno al centro della città collegandosi alla restante rete del trasporto pubblico che RFI è convinta di poter completare entro il 2031. Una Circle Line che Roma attende da quasi un secolo e che cambierebbe volto alla mobilità della città e ai quartieri limitrofi all’arco nord, quello che resta da chiudere. Da Vigna Clara a Val d’Ala, con modifiche sostanziali per Fleming, Prati Fiscali e Conca d’Oro.

La stazione Tor di Quinto deserta

Con la chiusura dell’anello ferroviario Tor di Quinto potrebbe dunque beneficiare di quella trasformazione annunciata ma che non si è mai concretizzata. Nemmeno in questi ultimi sedici anni: il tempo che è passato dall’efferato omicidio di Giovanna Reggiani, proprio all’uscita della stazione di Roma nord. E’ vero, a differenza del 2007, la baraccopoli di via del Baiardo è stato sgomberato. Era il 2012. Lungo la stradina che conduce verso i binari oggi ci sono lampioni accesi, telecamere e colonnine del SOS: ma la sicurezza li è ancora lontana. Dalla trafficata via Flaminia per arrivare all’ingresso della stazione bisogna percorrere oltre 300 metri di via isolata, senza costruzioni: intorno solo campi lasciati all’abbandono, rovi e vegetazione selvaggia. La vecchia navetta 332, ad essere onesti poco utilizzata, è stata soppressa da anni: chi può si fa accompagnare all’ingresso della stazione, pochi altri si avventurano in solitaria su quel viottolo sconnesso che fa ancora paura. Anche di giorno. Sulla rotonda di Camposampiero, così come sopra i tornelli una stele e una lastra di marmo ricordano Giovanna Reggiani e ammoniscono contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne. La stazione Tor di Quinto, rinnovata nel 2009, resta una cattedrale nel deserto. In attesa del cambiamento.

La chiusura dell'anello ferroviario di Roma

“All’interno del progetto di chiusura dell’anello ferroviario di Roma - scrive RFI nel suo dossier - l’area della stazione di Tor di Quinto diventerà un nodo strategico importante per l’interscambio tra le due linee ferroviarie: Roma-Civitacastellana-Viterbo e Anello Ferroviario. Il progetto prevede una nuova stazione ferroviaria e la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intera area con l’inserimento di nuove funzionalità a servizio della ferrovia come parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili e verde pubblico attrezzato”.

In particolare stazione Tor di Quinto - a poca distanza dai quartieri di Ponte Milvio e Fleming, comoda da raggiungere anche per le zone più periferiche lungo la Flaminia - ospiterà nella struttura scatolare un parcheggio per 104 auto private; 5 car sharing e 3 taxi. Dentro anche punti di ricarica e fast charge per le auto elettriche. Previsto poi il collegamento con la rete bus e relative fermate. Fuori stalli per 186 auto. Anche l’intermodalità sarà incentivata: nel progetto sono previsti un cicloparking da 90 posti e il tratto di una nuova pista ciclabile, 600 metri dedicati alle due ruote da realizzare insieme all’adeguamento di via della Stazione di Tor di Quinto. Il tracciato collegherà la stazione alla rete ciclabile esistente.

Da Tor di Quinto a Val d’Ala

Il lotto (1b) che comprende la nuova stazione Tor di Quinto si chiude con l’opera di scavalco tra la linea RFI e la linea ASTRAL con un’opera in viadotto che prosegue fino al valico del Tevere e delle sue arginature. L’attraversamento dell’alveo principale è previsto con un ponte ad arco di luce da 120 metri. Il ponte ospiterà anche un collegamento tra la pista ciclabile Tevere e la zona di confluenza tra Tevere ed Aniene. Verso la riapertura della stazione "fantasma" di Val d'Ala.