Nei centri anziani di Roma nord aprono gli sportelli sociali. Il servizio, coordinato dal comitato territoriale della Croce Rossa Italiana, è rivolto a tutti i cittadini che necessitano di assistenza e ascolto, ma anche per chi vuole ricevere informazioni sui servizi sociali del territorio. Il progetto si chiama “Abbracciaperte” e ha trovato casa negli spazi dei tre centri anziani del Municipio XV. I volontari riceveranno l’utenza ogni martedì al “San Felice Circeo” in via Prossedi, 3; il giovedì a Cesano in via Orrea, 25 e di sabato al centro sociale anziani di Labaro in via delle Galline Bianche, 10. Sportelli aperti dalle 9 alle 12, su appuntamento.

Uno sportello sociale itinerante, con l’organizzazione di Enel Cuore onlus, “per promuovere azioni che garantiscano miglioramento della qualità della vita, pari opportunità e zero discriminazione” - hanno sottolineato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 15.

“Un’opportunità - hanno aggiunto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’assessora municipale al Sociale, Agnese Rollo - per fornire assistenza e supporto a chi ne ha bisogno senza dimenticare i principi della condivisione e della partecipazione attiva dei servizi di volontariato presenti sul nostro territorio”.