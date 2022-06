Municipio XV, a vuoto il bando per gli spettacoli estivi

Poche risposte e le uniche due arrivate non avevano i requisiti. È andato male, per usare un eufemismo, l’avviso pubblico del XV Municipio “Spazio XV Estate”, iniziativa dedicata all’arte e alla cultura. L’amministrazione, infatti, intendeva promuovere la realizzazione di iniziative socioculturali mettendo a disposizione gli spazi pubblici per offrire, a tutta la cittadinanza, spettacoli ed eventi durante l’estate, dal 10 giugno al 30 settembre. L’avviso, pubblicato il 13 aprile, si è rivelato un buco nell’acqua.

Spazio XV Estate, cosa prevedeva il progetto

L’iniziativa era lodevole. Si volevano organizzare progetti di arte, teatro per adulti e bambini, danza, concerti, presentazione di libri alla presenza di ospiti ed esperti, rassegne culturali legate a temi specifici anche di attualità. E poi anche concerti di musica acustica e meccanografica a basso impatto sonoro, cinema, attività culturali, giochi e animazioni per bambini. Insomma tutta una serie di attività che avrebbero certamente fatto compagnia ai romani che sarebbero rimasti in città.

Erano dieci le aree individuate per le manifestazioni:

Ex poligono di tiro della Farnesina

Viale di Tor di Quinto n. 57

Viale Tor di Quinto n. 55

Giardini di Vigna Clara (via de Viti de Marco)

Borgo Isola Farnese

Borgo di Cesano

Parco Papacci

Parco dell’Inviolatella Borghese

Parco della Rimessola

Parco Marta Russo

Spazio XV Estate, solo due progetti presentati

Però, come si legge nella determinazione dirigenziale del 20 maggio della direzione socio educativa del XV Municipio, sono stati appena due i progetti presentati più un terzo arrivato fuori tempo massimo. Uno era stato presentato dalla Mallory Records Srl per l’ara di viale Tor Di Quinto n. 57. L’altro era della Camal Srl per l’ex poligono di tiro della Farnesina. I due progetti, si legge, “non sono risultati sufficientemente idonei, in relazione agli obiettivi fissati dall’amministrazione municipale, attesa la genericità della programmazione, priva di puntuale descrizione dei tempi e delle modalità di svolgimento degli eventi sa realizzare in un ampio arco temporale, che i partecipanti hanno individuato per l’intero periodo previsto dall’avviso pubblico”.

Per tutte le altre aree, invece, non è arrivata neanche una proposta. Per questo si è deciso di non procedere all’aggiudicazione della concessione temporanea delle aree che quindi, questa estate, potrebbero restare tristemente deserte.