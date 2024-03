Quei locali abbandonati che sono diventati spazio inclusivo per bambini con disabilità

Da locali chiusi e abbandonati a spazio inclusivo dedicato ai bambini con disabilità. È il progetto realizzato dal Municipio XV, con la collaborazione di Roma Capitale, Ance Roma Acer e la onlus Divertitempo che gestirà il servizio.

Lo spazio inclusivo di Roma nord

“E’ stato un grande lavoro di squadra quello che ha permesso l’apertura di un nuovo spazio inclusivo per l’inserimento sociale e formativo dei bambini con disabilità del territorio, in un ambiente ormai chiuso da anni” ha commentato a margine dell’inaugurazione nella scuola Ferrante Aporti del Fleming il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Il progetto per i bambini

Attraverso il progetto di Divertitempo “Impara l’arte e non metterli in disparte” il centro offrirà laboratori, dalla cucina alla botanica, corsi di psicomotricità, delle arti e dei mestieri e attività di intrattenimento che si svolgeranno in orario scolastico ed extra scolastico e saranno aperti agli alunni della scuola e ai bambini con disabilità del territorio.

“Una nuova grande possibilità per il territorio. A Roma - ha concluso il minisindaco - andando oltre le proprie strette competenze, lavorando di squadra, con passione e assumendosi le responsabilità, le cose possono davvero cambiare”. Arriva lo spazio inclusivo. Un luogo chiuso da anni. Un lavoro di squadra. Un obiettivo comune" il commento dell’assessora alla scuola del Municipio XV, Tatiana Marchisio.