Diciannove ore senz'acqua a Roma Nord: le strade interessate

Per consentire lo svolgimento di lavori programmati sulla rete idrica, Acea ha comunicato che dalle 20:00 di giovedì 11 luglio alle 15:00 di venerdì 12 luglio potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione del flusso idrico nelle strade e zone di Roma nord.

Le zone interessate sono: Stadio Olimpico, Corso Francia, Lungotevere Maresciallo Diaz, Lungotevere Thaon di Revel, Ponte Duca D’Aosta, Lungotevere Maresciallo Cadorna, Lungotevere Salvo D’Acquisto.

Autobotti in azione

Potrebbero essere interessate dalla sospensione del servizio anche zone limitrofe a quelle indicate. Per tutta la durata dei lavori, sarà predisposto lo stazionamento di autobotti ai civici 119 e 209 di Corso di Francia, Corso di Francia angolo via Pecchio, Corso di Francia angolo via di Vigna Stelluti.

“Gli interventi si rendono necessari per l’ultimazione dei lavori di rifacimento della condotta idrica attualmente in corso nella zona di Corso di Francia per cui, a seguito della riunione del 13 giugno scorso per cui si ringrazia l’assessora Ornella Segnalini, per ridurre i disagi alla circolazione, come richiesto anche dal Municipio, già dal giorno successivo le squadre di Acea stanno lavorando giorno e notte, su tre turni, ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette" hanno detto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi.