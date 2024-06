XV Municipio, via alle iscrizioni per le oasi marine destinate a nonni e nonne del territorio

I nonni e le nonne di Roma nord potranno andare al mare anche durante l’estate 2024. Sono infatti aperte le iscrizioni per le “Oasi marine”, l’iniziativa estiva dedicata agli over 65 del municipio XV che dal 1° al 19 luglio potranno trascorrere intere giornate sul litorale romano. Il termine delle iscrizioni è stato fissato per il 19 giugno visto che i posti sono limitati.

Oasi marine 2024 nel XV municipio

L’iniziativa è rivolta esclusivamente agli anziani residenti nel quindicesimo e che abbiano compiuto 65 anni di età. Devono essere autosufficienti e non presentare infermità, menomazioni o difficoltà di deambulazione, controindicate per lo svolgimento delle attività in generale. I soggiorni sono divisi in tre turni: dal 1° al 5 luglio, dall’8 al 12 e dal 15 al 19 luglio. Ogni partecipante dovrà indicare a quale turno preferisce partecipare. È inoltre possibile indicare la presenza di un eventuale coniuge che abbia presentato la domanda di partecipazione per lo stesso turno.

Ci sono 50 posti disponibili per ciascun turno e la graduatoria dei partecipanti verrà formata sulla base della documentazione o autocertificazione attestante la situazione reddituale relativa al 2023. L’amministrazione, dal canto suo, effettuerà controlli a campione per verificare la veridicità delle autocertificazioni.

La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, deve essere presentata entro il 19 giugno 2024 mediante consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Municipio Roma XV, al piano terreno dello stabile di via Flaminia n. 872 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30. In alternativa la domanda, completa di tutti gli allegati, potrà essere trasmessa via pec.

Lotta alla solitudine degli anziani

“Organizzate su tre turni da una settimana ciascuno, con le Oasi Marine i nostri partecipanti potranno usufruire gratuitamente del servizio giornaliero di accompagnamento andata e ritorno in pullman, pranzo e attività in spiaggia” sottolinea, in una nota, l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV, Agnese Rollo.

Inoltre, “con il presidente Daniele Torquati, il presidente di commissione delle Politiche Sociali, Alfonso Rago, e gli uffici del sociale del Municipio, siamo a lavoro per offrire giornate di assistenza leggera a tutte quelle persone della terza età che nel periodo estivo si trovano completamente sole e non hanno la possibilità di prendere parte ad attività estive pubbliche e private. La nostra lotta alla solitudine e all'emarginazione è uno dei temi fondamentali del Piano Sociale 2024-2026 del Municipio XV”.