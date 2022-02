Scritta razzista contro un negozio del Fleming, Torquati: “Atto vergognoso”

Sfregio razzista al Fleming dove nella notte tra venerdì e sabato scorsi ignoti hanno imbrattato la saracinesca di un’attività commerciale della zona gestita da cittadini bengalesi con una scritta ignobile. “Negri m***e”, il lascito a caratteri cubitali realizzato con bomboletta spray nera sulla serranda del negozio nel cuore del quartiere residenziale di Roma nord.

Scritta razzista contro negozio del Fleming

Una scritta che non è passata inosservata a passanti e residenti con una cittadina che ha immediatamente allertato i vertici del Municipio XV. Da via Flaminia 872 l’intervento immediato per cancellare il vergognoso messaggio.

Sul posto è arrivato anche il minisindaco Daniele Torquati: “Dopo la segnalazione di una cittadina, sono andato a salutare e a portare tutta la mia solidarietà ai commercianti di un negozio al Fleming sfregiato sulla saracinesca da una scritta razzista e a dir poco vergognosa. Spesso l'indifferenza - ha detto il presidente del Municipio XV - è più colpevole del razzismo stesso. L'Italia non è razzista e il nostro territorio non sarà mai indifferente”.

Episodi di razzismo da Piazza Bologna al Fleming

Appena un mese fa a fare i conti con un clima razzista e xenofobo era stato un ex portiere di uno stabile in via Eleonora D’Arborea, zona Piazza Bologna. “Zurolo Giudeo” - avevano scritto ignoti sul portone del palazzo dove l’uomo per anni aveva prestato servizio.

"Roma non tollera discriminazioni"

“Bravo Daniele Torquati per non aver sottovaluto un simile gesto e per essere intervenuto subito facendo rimuovere quella scritta razzista. La sua presenza sul luogo è un’importante testimonianza, una forma di solidarietà con la quale si è ribadita la vicinanza della maggioranza dei cittadini del XV. Roma è una città aperta, plurale e antifascista che non tollera nessuna forma di discriminazione e razzismo. Era importante ribadirlo” - il commento di Marco Pacciotti, responsabile del dipartimento Immigrazione del Pd, nello staff del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.