Contro il caro libri a Roma nord le famiglie si scambiano il materiale scolastico

Uno scambio di libri di testo e materiale scolastico per contrastare i prezzi, sempre troppo alti, e lo spreco di volumi incentivandone il riuso. Dopo la grande adesione dello scorso anno, a Roma nord dal 1 al 10 settembre, torna “ScambiAMOci i libri”: l’iniziativa promossa dal Municipio XV e che coinvolge le famiglie degli alunni delle scuole elementari e medie del territorio.

Lo scambio dei libri di scuola a Roma nord

“Chi vuole dona e chi ha bisogno prende, è questo lo spirito della nuova rete di solidarietà per Roma Nord, possibile grazie al supporto dei dirigenti scolastici che aderiscono al progetto, alle associazioni dei genitori, alla Cooperativa Sociale Cassiavass, e alla grande partecipazione delle famiglie che dopo lo scorso anno sono già pronte per lo scambio in vista del nuovo anno scolastico” - hanno spiegato le assessore alla Scuola e al Sociale del Municipio XV, Tatiana Marchisio e Agnese Rollo.Un’idea, che a partire dai primi di settembre, quest’anno coinvolgerà gli istituti Ic Petrassi, Ic Cassia 1694, Ic La Giustiniana, Ic Baccano, Ic Lucio Fontana, Ic Enzo Biagi, Ic Parco di Veio, Ic Nitti, consentendo lo scambio di libri di testo e materiale scolastico per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'iniziativa per il riuso del materiale scolastico

“L’esperienza dello scorso anno e la grande partecipazione da parte della nostra comunità - ha aggiunto il presidente Daniele Torquati - ci ha spinto a lavorare su un progetto ancora più ampio che quest’anno coinvolge più scuole, più quartieri e quindi più famiglie. Nel nostro territorio c’è sempre tempo e modo per aiutare il prossimo”. Entro la fine di agosto sarà pubblicato il calendario aggiornato con tutti gli appuntamenti per lo scambio di libri e di materiale scolastico.