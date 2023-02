Roma nord ha un nuovo presidio culturale: 60 postazioni per studiare e consultare libri

Roma nord ha un nuovo presidio culturale. Biblioteche di Roma ha inaugurato la Sala Studio del Centro Euclide, in via Flaminia Nuova, 834 – 836. Uno spazio di circa 250mq che ospita 60 postazioni di studio, con prese di ricarica per i portatili, divani con schienale insonorizzato, wi-fi. Dentro un assortimento di libri (circa 1600 titoli) disponibili per il prestito, una postazione per la consultazione del catalogo online e il servizio PIM (servizio di prestito interbibliotecario che consente di prenotare online e ricevere in loco tutti i titoli presenti sul catalogo delle Biblioteche di Roma). Salgono così a 41 le biblioteche comunali di Roma.

La sala studio Euclide

Lo spazio, corredato di sistema di illuminazione LED, accoglie opere del fotografo americano Brendan Pattengale, esperto nella esplorazione dei metodi fotografici e della percezione del colore, che riprende con sperimentalismo la tradizione della fotografia paesaggistica. Immersi tra le suggestioni cromatiche degli scatti, gli utenti potranno godere di un ambiente confortevole e ospitale, dove trascorrere il proprio tempo dedicandosi allo studio e al lavoro.

Con il Castello di Cesano, che nel piano del Campidoglio dovrebbe diventare uno dei poli civici della città e la rinnovata Galline Bianche, saranno dunque tre le biblioteche presenti nel Municipio XV. Dal centro all’estrema periferia.

“Sono le giornate come questa che ci ricordano che per far crescere una comunità bisogna coinvolgere i più giovani e nutrire di cultura i nostri quartieri” - ha commentato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

La sala studio Euclide è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19.