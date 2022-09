Feci dei cani abbandonate in strada, in arrivo i test del Dna

Non è una semplice provocazione perché la proposta verrà messa nero su bianco. Potrebbero arrivare tempi duri per quei proprietari dei cani che non vogliono raccogliere da terra le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Il consigliere di Italia Viva, Max Petrassi, ha preparato un atto, che sottoporrà al consiglio del XV Municipio, per cercare di sensibilizzare la popolazione in merito alla raccolta delle feci dei cani. Se questo non dovesse bastare, si potrebbero arrivare a chiedere dei controlli a campione, tramite i prelievi di feci dei cani abbandonate, per effettuare test del DNA, e risalire quindi ai proprietari degli animali.

Proposta futuristica

Una proposta per certi versi futuristica. Basta immaginare degli addetti di laboratorio, vestiti con le tute bianche per non contaminare la scena, intenti a prelevare, con gli appositi strumenti, campioni di feci. Roba da far impallidire i protagonisti della serie TV CSI Miami. “Questa sarà l’estrema ratio – spiega a RomaToday Max Petrassi – se le campagne di sensibilizzazione ed i controlli non dovessero bastare, voglio impostare un accordo con l’Asl, per prevedere test del DNA gratuito per i cani. In questo modo, si potrebbero veramente fare gli esami a campione. Costi troppo alti? Un test costa 18 euro, soldi che verrebbero ampiamenti coperti dalla multa per i proprietari maleducati, inoltre, un esame del genere è utile per risalire alla razza dell’animale e scovare eventuali malattie”.

Costi bassi e multe più alte

Per ora, quindi, l’idea dei test del Dna non verrà presentata in consiglio: “Spero che basti sensibilizzare le persone. Ricevo però ogni giorno segnalazioni di persone, specialmente disabili, che hanno a che fare con questi “regalini”. È un atteggiamento riprovevole. Per questo sono pronto, in futuro, a chiedere anche i test in laboratorio per capire chi non raccoglie le deiezioni”.

Coinvolti i percettori del reddito di cittadinanza

Non solo. Tra i punti della proposta c’è un riferimento anche ai percettori di reddito di cittadinanza. Petrassi vorrebbe che, nell’ambito dei Puc (Progetti utili alla collettività), i beneficiari dell’aiuto si impegnassero, tramite accordi con le istituzioni, per monitorare e segnalare i comportamenti scorretti dei padroni dei cani. Si vogliono coinvolgere anche i commercianti lanciando, contestualmente, una campagna di sensibilizzazione anche nelle scuole. Infine, nella proposta si chiede di incentivare l’uso del sacchetto, tramite una campagna social e accordi con gli enti distributori, pensando poi anche ad un aumento delle sanzioni per i trasgressori.