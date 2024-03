Rapine e aggressioni, la Roma bene scende in piazza per chiedere più sicurezza

Furti lampo nelle attività commerciali e negli appartamenti, auto cannibalizzate o fatte sparire e poi quelle aggressioni choc come l’ultima a Tomba di Nerone dove una donna è stata rapinata del suo Rolex e abusata sessualmente. Roma nord accende i riflettori sul tema della sicurezza. Lo fa il centrodestra del territorio che sabato scorso ha richiamato in piazza cittadini e commercianti.

A Roma nord la manifestazione per chiedere più sicurezza

Il corteo è partito da piazza dei Giuochi Delfici per poi snodarsi per le strade di Vigna Clara. "Siamo al governo del Paese e per questo abbiamo il dovere di porre al centro dell'attenzione il tema della sicurezza, anche attraverso un dialogo tra le Istituzioni a più livelli. Gli ultimi episodi di criminalità, tra scippi, furti e aggressioni, ci obbligano ad alzare il livello di guardia” ha detto Stefano Peschiaroli, coordinatore e consigliere di Forza Italia in Municipio XV.

La richiesta è stata quella di un incontro con il Prefetto affinché si trovino soluzioni immediate. “ Vogliamo che vengano svolti servizi ad alto impatto sul territorio, operazioni di prevenzione e controllo straordinarie che vengono già realizzate in altre zone di Roma”. A Gualtieri invece Forza Italia chiede di garantire maggiore supporto e strumenti alla Polizia Locale “affinché possa svolgere al meglio il suo ruolo di controllo e prevenzione sul territorio”. Ma i caschi bianchi sono pochie gli 800 che arriveranno a breve dopo aver vinto il concorso saranno utilizzati perlopiù per attività legate al Giubileo. “La polizia locale rappresenta un presidio essenziale per l'incolumità dei cittadini, anche per eventuali azioni di sgombero di insediamenti abusivi” insiste Peschiaroli.

“Ci faremo promotori di un piano straordinario per garantire il pieno funzionamento dell'illuminazione pubblica, ci sono interi quartieri al buio, il che favorisce ulteriormente aggressioni ed episodi di criminalità. Vogliamo che l'osservatorio sulla sicurezza, a cui prende parte il Municipio XV, si riunisca con maggiore frequenza per un'azione di maggiore coordinamento con i rappresentanti della pubblica sicurezza del territorio. Il tema della sicurezza - conclude - non ha colore politico, va affrontato con grande responsabilità perché è una priorità che va garantita ai cittadini”.

Dalla Chiesa: "Gualtieri sposti vigili da uffici a strada"

Un tema sul quale è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, residente a Vigna Clara e vicepresidente dei deputati di Forza Italia. “La criminalità - ha detto - sta diventando sempre piu' arrogante, mettendo a rischio la sicurezza nelle nostre case e per le nostre strade. Roma non è più una città sicura, specialmente il quadrante di Roma Nord. Scippi continui, furti negli appartamenti, strade lasciate totalmente al buio, carenza di vigilanza che possa far desistere i malfattori, episodi gravissimi di truffe ad anziani e tutto questo è un modo vigliacco e ansiogeno per non farci più relazionare in un contesto civile. Si è perso anche il senso di solidarietà fra gli abitanti dei quartieri, che pure sarebbe così importante per segnalare macchine sospette sotto i portoni di casa, o quando si sentono allarmi che suonano apparentemente senza motivo”. Poi la richiesta al Sindaco. “Sposti qualche vigile dalle stanze del Comune per trasferirlo in strada a difesa e protezione dei cittadini”.