Reddito di libertà, il municipio XV al fianco delle donne vittime di violenza

Promuovere e diffondere il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. È quanto ha stabilito il consiglio del XV Municipio che ha votato una proposta di risoluzione per mettere in campo iniziative e progetti far conoscere alla cittadinanza l’esistenza di questo strumento.

Reddito di libertà, come funziona e a chi è rivolto

Il reddito di libertà, istituto con decreto del presidente del consiglio dei ministri il 17 dicembre 2020 con lo stanziamento di 3 milioni di euro, è una misura a favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà. Consiste in un contributo economico destinato alle donne vsenza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia. L’assegno, erogabile per 12 mesi salvo poi essere rinnovato, può avere un importo massimo di 400 euro.

“Continuiamo a mantenere alta l’attenzione su un tema che, sin dal nostro insediamento, abbiamo ripreso e su cui non intendiamo abbassare la guardia” scrivono in una nota la presidente della commissione pari opportunità del Municipio Roma XV, Stefania De Angelis e le consigliere Rossana Betulia, Sara Martorano ed Egle Cava.

Nel 2021, secondo i dati realizzati ed elaborati dalla Uil del Lazio e dall'Eures, Roma è stata la città italiana col maggior numero di femminicidi, ben 14 sui 15 totali commessi nel Lazio. Ben 13 dei 15 omicidi sono avvenuti in famiglia, mentre i rimanenti due sono collegabili alla sfera amicale.

Reddito di libertà, promuovere iniziative per la sensibilizzazione

“Il contributo – si legge ancora nella nota - mira al tempo stesso al sostegno economico e all’autonomia delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, anche in conseguenza dei gravi effetti post pandemia, ma anche a favorire percorsi di emancipazione e indipendenza delle donne vittime e in condizione di povertà. Con questo atto impegniamo il presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’assessora alle politiche sociali, Agnese Rollo, a promuovere iniziative per informare e sensibilizzare la comunità al reddito di libertà anche attraverso il sito istituzionale e i canali social”. È stato inoltre richiesta anche l’attivazione da parte dei servizi sociali municipali per la ricezione e l’invio delle domande a favore del provvedimento e l’inserimento delle stesse tramite servizio online dedicato sul portale Inps.