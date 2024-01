Il Comune accende il mutuo. Tre milioni di euro per recuperare i casali “fantasma”

Da ruderi decadenti a spazi civici a disposizione della comunità. È sempre stato questo il sogno di Roma nord per i casali Ghella, quelli situati all’interno del Parco Volusia: Llarea verde che i cittadini negli anni ‘90, con una grande battaglia, hanno strappato a speculazione e cementificazione. Un progetto che a breve potrebbe andare in porto. Il Comune ha infatti individuato i fondi necessari per procedere al recupero dei manufatti per il quale era stato approvato lo scorso ottobre il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il recupero dei casali al Parco Volusia

Per i casali del Parco Volusia ci sono oltre 3 milioni di euro. Considerato il valore strategico di questa riqualificazione e il fine di rendere totalmente fruibile il Parco Volusia, così ha fatto sapere l’assessorato capitolino all’Urbanistica, il costo complessivo di 3.351.685,10 è stato stanziato nel bilancio 2024/2026 tramite acquisizione di mutuo. Inoltre l'intervento, per il quale è in corso la redazione del progetto definitivo, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026.

Il progetto

Il progetto prevede il recupero dei casali, attualmente in pessimo stato di conservazione, e la loro destinazione all’accoglienza, all’informazione, alla sosta e allo svago dei visitatori.

“Queste funzioni costituiscono una grande importanza per i residenti e consentono di dotare questo straordinario polmone verde di spazi di aggregazione e ristoro funzionali. Inoltre per i pellegrini che percorrono il cammino religioso della Via Francigena, posta a circa 700 metri in linea d’area, e anche in vista del Giubileo del 2025 possono rappresentare un fattore di attrattiva e contribuire all’incremento delle presenze turistiche sul territorio” ha commentato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

“Il finanziamento per il recupero dei Casali è un nuovo traguardo che si aggiunge all’apertura del primo lotto del Parco nel 2015 nel corso della nostra precedente consiliatura e a quella della seconda parte con la Giunta Gualtieri” ha aggiunto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. A contribuire alla rinascita dei casali del Volusia anche la comunità di Roma nord coinvolta dall’assessore Marcello Ribera, anche in veste di consigliere in un processo partecipato. Del destino dei casali si discuterà ancora in un incontro pubblico che sarà convocato prima della predisposizione del progetto esecutivo.