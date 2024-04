Perde l'equipaggiamento di Wing Foil in un incendio: "Aiutatemi a ricostruire l'attrezzatura"

Leonardo Giovannelli è un campione italiano Under-19 di Wing Foil, lo sport che unisce surf, windsurf e kite. Il giovane che vive a La Giustiniana, ha perso tutta la sua attrezzatura a causa di un incendio scoppiato lo scorso 28 marzo e nato dalla pompa elettrica per gonfiare le vele.

Un brutto colpo per il 17enne che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riacquistare gli attrezzi, compresi quelli da kitesurf del fratello di 13 anni, prima dell’avvio del campionato italiano di Wing Foil.

“Mio padre si trova in gravi difficoltà economiche in quanto ha recentemente perso la sua attività professionale e non può aiutarmi. La notte dell’incendio si è gettato tra le fiamme cercando di salvare l’attrezzatura e ha subito gravi ustioni. Purtroppo non è riuscito nel suo intento”- spiega il giovane campione.

La raccolta fondi ha già superato i 1.500 euro. “Con il campionato italiano che si avvicina” dice Giovannelli - e senza mezzi per sostituire il mio equipaggiamento, mi rivolgo a voi per il supporto. Ogni donazione, per quanto piccola, ci aiuterà a ricostruire e tornare in acqua”.

È possibile donare all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/help-me-buy-my-wingfoil-gear-back.