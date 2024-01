Roma nord “a braccia aperte”. Raccolta solidale per i senza dimora

A Roma nord si muove la comunità solidale. Al via la terza edizione di “A braccia aperte”, l’iniziativa del Municipio XV per la raccolta di coperte e vestiario invernale per i senza dimora e le persone fragili del territorio e dell’intera città.

Sacchi a pelo, piumini, giacche pesanti, cappelli e sciarpe in buono stato potranno essere consegnati nei centri anziani del Quindicesimo, ma non solo. Sono coinvolte nella raccolta solidale anche Caritas e associazioni territoriali culturali, caritatevoli e di volontariato. Oltre 90 punti di raccolta dislocati in ogni quartiere di Roma nord. Sarà possibile contribuire fino al 31 gennaio. Grazie all’associazione “Tutti Taxi per Amore”, con l’iniziativa "Amici fragili 2024" da oggi, 15 gennaio, fino a giovedì 18 gennaio sarà possibile chiedere il ritiro delle donazioni addirittura a domicilio.

“Un grazie di cuore a tutte le persone che doneranno, raccoglieranno e distribuiranno. Una comunità meravigliosa” ha commentato l’assessora al Sociale del Municipio XV, Agnese Rollo.

I punti di raccolta, gli indirizzi e gli orari sono reperibili sul sito istituzionale del Quindicesimo.