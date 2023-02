I volontari donano a Roma nord un nuovo pulmino per il trasporto di anziani e disabili

Un nuovo monovolume, attrezzato per trasportare una carrozzina. E’ questo il dono che Pulmino Amico, l’associazione di volontariato che si occupa del trasporto di persone che hanno bisogno di diagnosi e cure, ha fatto al municipio XV.

Un nuovo pulmino per il trasporto disabili in municipio XV

Il mezzo, predisposto per il trasporto di persone con disabilità, è stato assegnato al Comitato Locale municipio Roma XV della Croce Rossa Italiana e sarà a disposizione per i servizi dedicati alle persone più fragili del territorio. Sulla carrozzeria gli sponsor delle attività commerciali che con le loro donazioni hanno permesso l’acquisto del pulmino.

“Governare un territorio e fare politica significa proprio questo, occuparsi quotidianamente di grandi questioni senza mai perdere di vista i bisogni dei nostri cittadini. In particolare è importante creare una rete di collaborazione tra pubblico e privato con l'obiettivo di fornire sempre maggiori servizi al territorio” - ha dichiarato il vicepresidente del Municipio XV, Alessandro Cozza.

A Roma nord la comunità che lavora per i più fragili

“L’estensione del nostro territorio - ha aggiunto l’assessora al Sociale, Agnese Rollo - a volte può contribuire alle difficoltà che i più fragili possono incontrare anche solo per compiere azioni semplici. lo svolgimento anche di commissioni. Per le persone con disabilità qualsiasi supporto come questo mezzo è quindi vita. Grazie a Pulmino Amico per la donazione e a tutti i commercianti di Roma nord che - ha concluso Roccolo - comprendendo a pieno lo spirito del progetto hanno contribuito alla sua realizzazione. Questo significa essere una comunità”.